Mihalcea, atac la unii jucători

În ciuda punctelor pierdute, Mihalcea nu vede motive reale de îngrijorare: „Până la urmă, trebuie ținut cont și de adversar, iar ce de azi a fost unul incomod. Au echipă formată din jucători care au promovat in corpore, se bazează pe același antrenor, au relații de joc. Noi trebuie să învățăm din acest semi-eșec, iar etapa viitoare să câștigăm. Obiectivul și discursul meu optimist de dinaintea acestui meci nu s-au schimbat”.

Tot tehnicianul utist a lăsat să se înţeleagă că ar mai vrea un atacant: „Este posibil orice, dar nu am cum să mă plâng de lot. Este foarte bine echilibrat. Am încercat și voi încerca să jucăm în funcție de ceea ce ne cere jocul, cu unul sau doi atacanți. De exemplu, cu Metaloglobus, jucătorul din spatele atacantului, Jorza, nu a făcut față cerințelor. El cobora destul de mult și, astfel, atacanții erau destul de izolați. Dar, îl așteptăm pe teren și pe Grigorie, un jucător cu experiență, care poate evolua în poziția aceea. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la jucătorii sub 21 de ani cum îi încadrăm, vom vedea”.