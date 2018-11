Ministrul Fifor a participat la ceremonia de predare-primire a comenzii Batalionului Mixt Româno-Ungar, în Cetatea Aradului

În cadrul ceremoniei, la care a participat și ministrul apărării Mihai Fifor, a fost predată comanda de către șeful modulului românesc, aceasta fiind preluată de comandantul modulului maghiar al Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii. Evenimentul a avut loc în Cetatea Aradului, cazarmă a Batalionului 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”. Comandantul Batalionului Infanterie 191 Colonel Radu Golescu, locotenent-colonelul Mihai Ioniţă, i-a predat comanda Batalionului Mixt comandantului Batalionului 3 Infanterie „Bercsenyi Miklos” din Hodmezovasarhely, locotenent-colonelul Peter Vadasz. Comanda Batalionului se schimbă, prin rotație între cele două batalioane, anual.

Două decenii

Totodată, pe lângă ceremonia de predare-primire a comenzii, s-au marcat și două decenii de la înființarea batalionului mixt. În 1998, la data de 20 martie, era semnat la Budapesta, de către Șefii Statelor Majore Generale ale Forțelor Armate Române și Ungare, Acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Ungare, privind înființarea batalionului de menținere a păcii.

„Împreună suntem mai puternici”

„Este un moment deosebit de important, pentru că a trecut un an de la ultima rotaţie, când comanda a fost preluată de locotenent colonel Mihai Ioniţă, iar astăzi am asistat la predarea comenzii către colegii noştri maghiari. Este o zi importantă nu numai pentru acest fapt, ci şi pentru faptul că astăzi sărbătorim împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Batalionului Mixt, o formaţiune militară aparte ca formă de organizare, în spatele căreia s-au adunat foarte multe exerciţii comune, o colaborare extraordinară între cele două armate, lucru care dovedeşte că împreună suntem mai puternici. Şi o dovedim cu fiecare an care trece!”, a spus ministrul Mihai Fifor, citat de Agerpres.