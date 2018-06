Ministrul Justiției la Arad: de la conflictul cu Iohannis, la discuțiile cu delegația Comisiei de la Veneția

Prezent la inaugurarea lucrărilor de modernizare și extindere a Palatului Justiției din Arad, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a răspuns numeroaselor întrebări ale jurnaliștilor pe teme ”fierbinți”. Subiectul cel mai mult discutat a fost cel legat de revocarea șefei DNA, care a provocat un conflict constituțional între ministrul Justiției și președintele Klaus Iohannis. De altfel, Toader a avut la Arad prima reacție după publicarea în Monitorul Oficial a motivării Curții Constituționale pentru soluția dată recent în acest conflict.

”A câștigat statul de drept”

Ministrul Tudorel Toader a fost întrebat ce crede că a câștigat Justiția în urma deciziei Curții Constituționale, concluzionând că ”a câștigat statul de drept”. Înainte de concluzie, a oferit câteva explicații: ”Curtea a statuat, a stabilit, că părțile respectivului conflict, vorbim la trecut, au fost ministrul Justiției, pe de o parte, președintele republicii, pe de altă parte. Până la urmă, eu nu aș spune că cineva a câștigat, cineva a pierdut, aș spune că decizia, am citit-o și eu cu atenție, decizia nu adaugă nimic la Constituție, nu schimbă nimic din arhitectura statului de drept. Decizia nu schimbă nimic din raporturile stabilite de Constituție între autoritățile care au fost în conflict, decizia, și vă spun în cunoștință de cauză, cu deplină convingere, decizia clarifică, deci nu adaugă și nu modifică nimic, decizia clarifică raporturile dintre cele două părți care s-au aflat în conflict. Decizia până la urmă dezleagă competențele constituționale pe care le are președintele republicii în baza art. 94 din Constituție și competențele, tot de rang constituțional, pe care le are ministrul Justiției în baza unui articol 132 din Constituție. S-a făcut o absolut necesară delimitare între competențele pe stat constituțional pe care le au cele două părți care au fost parte la respectivul conflict”.

Ce urmează?

Întrebat de jurnaliști ce ar trebui să se întâmple după publicarea motivării Curții, ministrul a răspuns: ”Mă aștept să respectăm legea, Constituția, deciziile Curții Constituționale (…) De fiecare dată am spus că nu există și nu trebuie să existe un termen în Constituție, nu există și nu trebuie să existe vreun termen în decizia Curții Constituționale, în care președintele să-și exercite obligația. Potrivit art. 147 din Constituție, orice decizie este obligatorie (…), produce efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, efectele sunt de la data publicării în Monitorul Oficial”.

Îl așteaptă pe Iohannis

Tudorel Toader afirmă că nu își imaginează că președintele Klaus Iohannis nu va aplica decizia Curții Constituționale, astfel încât să semneze revocarea din funcție a șefei DNA: ”Așteptăm să vină președintele din străinătate, să citească motivarea, cum a spus, a zis că o va citi până o va înțelege, așteptăm momentul să înțeleagă conținutul și obligațiile care-i revin, așteptăm comportamentul loial constituțional pe care eu sunt convins că îl va avea. Nu îmi imaginez altfel, am trecut și eu prin mai multe funcții, trei mandate de decan de facultate de drept, mandat de rector, de judecător la Curtea Constituțională, eu nu îmi închipui că un demnitar la cel mai înalt rang în statul ăsta ne va îndemna pe noi, românii, să respectăm legea, iar el să nu respecte Constituția. Nu cred așa ceva”.

Comisia de la Veneția

Tot la Arad, Tudorel Toader a anunțat că se va întâlni, luni la prima oră, cu o delegație a Comisiei de la Veneția, care va fi prezentă în țară două zile, urmând să aibă loc discuții ”pe subiecte de actualitate”, adică tocmai Justiția din România. ”Fac parte din Comisia de la Veneția din mai 2004, tocmai am intrat în al doilea mandat din mai 2018, dar voi discuta nu în calitate de membru al Comisiei, ci în calitate de ministru al Justiției. Luni la ora 8,00 vom avea prima întrevedere la Ministerul Justiției. Dânșii vor avea întrevederi cu multe autorități din sistemul judiciar. Vom discuta despre subiectele actuale, legile Justiției, coduri penale modificate, eventuale alte întrebări ale dânșilor, dar repet, eu voi fi acolo, eu voi coordona din partea Ministerului Justiției dezbaterile, dar în calitate de ministru, nu de membru al Comisiei”, a spus Toader, care a precizat că vizita e coordonată de către Ministerul Afacerilor Externe.

Programul delegației include întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar şi cu parlamentari din Comisia Iordache şi cu organizaţiile magistraţilor.