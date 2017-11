Moment special pentru Cristi Todea

Mâine, de la ora 11, la Şiria, UTA încearcă să continue parcursul bun din campionat, de două etape încoace. Adversară e echipa Luceafărul Oradea, acolo unde antrenor e Cristi Dulca. Acesta a pregătit, pentru puţin timp, Gaz Metan Mediaş, chiar pe vremea când Todea evolua acolo şi era căpitanul echipei. Adică în sezonul 2013-2014.

„E un moment special pentru mine la acest meci. Voi evolua împotriva lui Cristi Dulca, un antrenor cu care eu m-am înţeles bine pe vremea când jucam la Gaz Metan Mediaş. Ne-am respectat reciproc, personal am avut o perioadă foarte bună atunci. Pregăteşte destul de bine meciurile, dă destulă libertate jucătorilor, nu e rigid, studiază bine adversarii, e un antrenor preocupat, poate avea un viitor frumos în această meserie” – a declarat Todea.

Nu se plânge că nu are doi atacanţi

Pe de altă parte, la meciul de mâine, UTA nu va putea conta pe cel mai valoros jucător al său, Daniel Florea. Todea nu dezarmează: „O să ne descurcăm aşa cum ne-am descurcat şi în ultimele tre meciuri, când am marcat de opt ori. Problema e că primim prea multe goluri. Bine că poate apăra Grahovac, e o revenire importantă, mai ales după ce am văzut la ultimele două meciuri, la care probabil că s-au făcut greşeli. Branko e un portar cu experienţă, are un titlu de campion, ne bucurăm că accidentarea s-a nu a fost aşa de gravă precum se credea”.

„Principiile lui au adus rezultate”

Chestionat cu privire la faptul că Alexandru Meszar şi-a asumat situaţia actuală, Todea a spus: „Cu siguranţă, nu doar conducerea clubului e de vină, toţi suntem vinovaţi pentru locul pe care ne aflăm. Principiile lui au adus rezultate, o bună bucată de vreme, nu vreau să comentez ce principii şi-a încălcat. Oricum, au fost mai multe probleme care i-au făcut pe jucători să nu evolueze la adevărata lor valoare”.