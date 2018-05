MontainBike-ul își caută locul pe „harta” sportului arădean

Două trasee, în cel mai frumos decor arădean posibil: Munții Zărandului, cu punct central Cetatea Şiria, mai mulţi câştigători şi foarte multe discuţii despre sport, competiţii, rezultate, acestea au fost ingredientele conferinței de presă organizată, la hotel Akademos, de către clubul amintit. „Arad Montain Bike Trophy” îşi propune să adune la start nu mai puţin de 350 de rideri și are ca obiective promovarea sportului de performanţă și încurajarea practicării sportului în general, ne-au informat Eugen Păcurar (team-manager), Vlad Păcurar (ciclist cu legitimație UCI Under 23), Teofil Cociuba și Călin Văduva (cicliști master).

„Asociaţia noastră îşi propune, de-a lungul perioadei de pregătire a acestui proiect, care beneficiază de finanţarea Centrului Cultural Judeţean Arad – proiectul a fost depus în cadrul concursului de proiecte din acest an al instituţiei de cultură şi a fost selectat – să informeze cel puţin 3.000 de persoane despre acest eveniment, dar şi despre beneficiile practicării sportului în general, pe lângă implicarea directă a câteva sute de persoane în maratonul de ciclism”, spun organizatorii, care va pregăti un loc special pentru spectatori la concursul din 2 septembrie.

Competiţia propriu-zisă include două probe: una de 70 de km, alta de 40 km de ciclism montan. Evenimentul este gândit ca o competiţie outdoor la care pot participa persoane cu vârsta de peste 14 ani, la categoriile feminin şi masculin.

Categoriile concursului

Traseul race (40 km) va avea următoarele categorii: masculin (14-17 ani, 18-30 ani, 31- 45 ani respectiv plus 46 ani) şi feminin (14-17 ani, respectiv plus 18 ani). Traseul maraton (70 km) va avea următoarele categorii: la masculin ELITE – sportivi cu licenţă UCI (Juniori, U23, Master, Elit), 19-30 ani, 31-45 ani, respectiv plus 46 ani şi feminin – Open.