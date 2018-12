Moș Crăciun a sosit la „junii” de la UTA

Ziua de ieri a fost dedicată de UTA celor mici. Pentru început, la orele prânzului, la sediul clubului au sosit antrenorii. A fost o întâlnire de final de an a tehnicienilor de la Centrul de Copii și juniori. Apoi, după amiază, rând pe rând, au sosit și tinerii de la echipele de copii și juniori. Toți au primit pachete, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Felicitări și mulțumiri

„Ca în fiecare an, am avut invitați antrenorii de la copii și juniori. I-am felicitat pentru rezultatele obținute și le-am oferit cadouri pentru copii și nepoți, cum o facem în fiecare an, alături de mulțumirile noastre. Vom încerca și din punct de vedere financiar ca lucrurile să intre în normal. A existat și un mesaj al conducerii pentru antrenori, să rămână la fel de modești, muncitori și profesioniști ca și până acum. Suntem mulțumiți de ce au realizat fiecare dintre ei, dovadă și foarte multele promovări de la o echipă la alta, ca vârstă, plus cele la echipa mare. Nu este întâmplător că deținem recordul pe România pentru cel mai tânăr jucător promovat în primele două ligi. Datorită politicii clubului a fost posibil așa ceva” – spune Decebal Grădinariu, director general la UTA.

Gaica și promovările

Antrenorul care i-a trimis pe Miculescu, Isac și Hrezdac la prima echipă este Alexandru Gaica, de la Under 19.

„Dacă ne uităm pe tot calendarul competițional de anul acesta, cred că a fost un an bun. Locul 3 la Liga Elitelor, finala Cupei României, plus locul 4 la mijlocul sezonului în Liga a IV-a. Dar, cel mai important, e promovarea tinerilor la prima echipă. Am avut trei jucători, din care Miculescu văd că devine om de bază. În plus, am avut doi jucători la lotul național, Isac și Miculescu. Personal, sunt mulțumit de ceea ce am realizat, chiar dacă puteam face mai mult, la toate competițiile de care am amintit. Una peste alta, nu am urmărit rezultatele, ci jocul, promovarea jucătorilor. Se știe, obiectivele noastre sunt promovarea tinerilor la echipa de seniori. Apoi, prin valoarea lor, vin și rezultatele” – ne-a declarat Alexandru Gaica.