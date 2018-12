Moș Crăciun a venit pe semicercul Nădlacului

Victoria Nădlac, singurul club din Arad care are prezențe oficiale sub egida FRH atât în întrecerea masculină cât și în cea feminină, participă la juniori și junioare III. Cu doi-trei ani mai mici decât adversarii lor, nădlăcanii ocupă ultima poziție în seria de vest, fiind penalizați în fiecare etapă cu un punct, pentru nerespectarea cerințelor de vârstă. În ultima etapă din acest an, elevii prof. Helmuth Bernard au pierdut, în deplasare, cu Unirea Sânnicolau Mare, scor 51-10 (31-8), însă Moș Crăciun le-a promis că le va ține pumnii strânși pentru anul viitor, iar dacă vor asculta de profesorul lor rezultatele nu vor întârzia să apară.