Mult „nisip” la Gala ProVolei 2018

„A fost anul în care clubul nostru a scris istorie în voleiul de plajă românesc juvenil prin faptul că la categoria juniori a ocupat primele patru locuri, fapt neîntâlnit până aacum și greu de realizat după asta, deoarece s-a schimbat regulamentul, doar două echipe putând fi înscrise pe tablou de către un club. Iată-i pe cei 8 jucători care au alcătuit cele 4 echipe: 1. Rodina Sergiu/ Maier Cristian, 2. Katona Tihamer/Popa Eduard, 3. Csiszar Balazs/Toader Darie și 4. Ciubotariu Alexandru/Zâză Dennis. Mai trebuie subliniat că la aceași categorie au mai punctat Mihălescu Daniel/Creța Patric – locul 9, Ștefănescu Vlad/Șullei Adrian și Dobre Daniel/Kisvardai Tamas – locurile 13 și 14”, spune Radu Sabău.

Categoria cadeți a furnizat surpriza plăcută. Porniți din postura de out-sidder, perechea Ciubotariu Alexandru/Zâză Dennis nu s-a oprit decât după ce a câștigat aurul, învingând rând pe rând echipe mult mai bine cotate. Subliniem, de asemenea, comportarea meritorie a perechilor Creța Patric/Mihălescu Daniel – locul 5, Ștefănescu Vlad/Vășar Andreas – locul 7, Sîrboiu Sebastian/Șipoș Richard, Popovici Sergiu/Șullei Adrian și Dobre Daniel/Kisvardai Tamas – locurile 13-15.

Porniți din postura de mari favoriți la câștigarea titlului la categoria speranțe, perechea Ciubotariu Alexandru/Creța Patric a trebuit să se mulțumească în final cu locul 2, după ce în finală au pierdut cu o echipă pe care o învinseseră în grupe.

„Pentru prima dată sportivii noștri au urcat pe podium și la categoria seniori. Acest lucru a fost posibil datorită perechii Laza Andrei/Mascovits Marius – ultimul reprezentând CSM Arad. La seniori au mai punctat Rodina Sergiu/ Maier Cristian, Katona Tihamer/Popa Eduard – locurile 9-10 și Gligor Sergiu/Iftime – locul 12. Subliniem de asemenea că sportivii Rodina Sergiu și Csiszar Balazs sunt componenți ai loturilor naționale de volei pe plajă și din această postură au participat la Campionatele Europene de volei pe plajă under 20 și under 18, clasându-se pe locul 25 într-un tablou de 48 de echipe.

Cu rezultatele din acest an clubul nostru a ajuns la un total de 8 titluri naționale, 12 titluri de vicecampioni naționali, 3 locuri 3, la care se adaugă un titlu balcanic și un loc 1 la Festivalul Olimpic al Tineretului de la Albena-Bulgaria”, mai adaugă prof. Sabău.

Rezultate bune în sală

„În privința voleiului de sală, la seniori au început să apară primele rezultate notabile: adică am început să culegem ce-am sădit cu ani în urmă, copii au crescut, au fost promovați în permanență, iar acum, cei care au terminat studiile și au rămas în Arad, activează cu succes în Divizia A2. O parte dintre sportivi au plecat la studii în străinătate sau în alte orașe din țară unde continuă să practice voleiul, mândri că sunt arădeni”, completează președintele UVVG ProVolei Arad. Echipa se clasează la ora actuală pe locul 2 în seria de Vest, după CS UVT Timișoara, cu șanse mari de a ajunge la turneul de promovare spre Liga I.

Nici echipa de cadeți a clubului nu se prezintă rău, ocupând locul 3 în serie, cu șanse reale de a accede în turneul semifinal.

Trebuie menționat că echipa de seniori activează pentru al zecelea sezon consecutiv în Divizia A2, iar cea de cadeți se află la al treilea sezon de participare, înainte participând în campionat echipa de juniori timp de cinci sezoane.

Laureații anului

„Pentru locul 3 în topul sportivilor anului 2018 se premiază sportivii Katona Tihamer pentru locul 2 la CNVP – juniori, locul 9-10 la CNVP – seniori, participare la CE under 20 și aportul adus în cadrul Diviziei A2 și sportivul Creța Patric – locul 2 la CNVP categoria speranțe și component al echipelor de cadeți și seniori. Pe locul 2 în cadrul Galei UVVG ProVolei Arad se situează sportivii Rodina Sergiu – locul 1 la CNVP juniori, participare la CE under 20, fost component de bază al echipei de seniori, actualmente la CSU UVT Timișoara și Zâză Dennis – locul 1 la CNVP cadeți. În fine pe primul loc, pentru locul 1 la CNVP – cadeți, locul 2 la CNVP –speranțe, locul 4 la CNVP – juniori, component al echipelor de cadeți și seniori, sportivul Alexandru Emanuel Ciubotariu. Sportivul este produs 100 % al Școlii Gimnaziale Avram Iancu Arad, actualmente elev la Colegiul E.G. Birta. Acum, la final de an, mulțumim Primăriei Municipiului Arad , Centrului Municipal de Cultură Arad, domnului Gheorghe Falcă – primarul Aradului, aleșilor locali și tuturor acelora care ne-au sprijinit în obținerea rezultatelor excelente din acest an. Le urăm pe această cale multă sănătate, Sărbători Fericite și un călduros La Mulți Ani!”, se arată în finalul comunicatului emis de clubul arădean