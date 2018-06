Nădlacul a fost bifat pe harta Circuitului Gastronomic Arădean

Turiştii arădeni care au luat parte la turul organizat de Consiliul Judeţean Arad au fost duşi tocmai în localitatea de frontieră Nădlac, al cărui specific constă în conviețuirea frumoasă a românilor și slovacilor, dar și influența maghiară. Aceştia au putut simţi toate aceste influenţe chiar în gustul numeroaselor preparate date spre degustare în cadrul “Festivalul cârnatului proaspăt” aflat în plină desfăşurare acolo. 15 Echipe din Ungaria, Serbia, Slovacia şi bineînteles cele locale nădlăcane s-au întrecut în prepararea pe loc a celui mai delicios cârnat. Competiţia este doar la prima ediţie, dar “Asociaţia grădinarilor” din Nădlac speră să reuşească s-o organizeze an de an.

Aşadar, după ce turiştii au degustat diferite variante ale salamului de Nădlac, cârnaţi, cornuleţe cu cârnaţi, găluşte slovăceşti, deserturi ceheşti, ţuici de caise, cireşe, vişine sau prune, s-au îndreptat spre un nou obiectiv din Nădlac- Biserica evanghelică luterană slovacă. Aici, preotul Dušan Vanko i-a întâmpinat cu câteva informaţii cu adevărat interesante despre istoria construcţiei cât şi despre interiorul bisericii evanghelice luterane. Vizita a culminat cu urcarea celor 165 de trepte în turnul bisericii unde paznicul sau clopotarul are amenajată o cameră de observare înconjurată de o pasarelă. El alarmează populaţia în caz de incendiu, sau face rondul la fiecare oră, păstrând un vechi obicei slovac de a anunţa ora exactă suflând în trompeta de aramă, moment la care cei din Circuitul Gastronomic Arădean au putut asista.

A urmat vizita la “Muzeul tradiţiilor slovacilor din Nădlac” unde au fost admirate obiecte tradiţionale slovăceşti din ceramică, împletituri, mobilier pictat, textile sau port popular cu vechimi de sute de ani. Programul turistic şi gastronomic s-a terminat în jurul orei 17 când s-a pornit inapoi spre Arad.

Următoarea oprire a Circuitului Gastronomic Arădean va fi la Dorobanti, iar inscrierile se pot face la numărul de telefon 0728.116.412, de luni până vineri, între orele 9.30-16.30 sau online, pe www.sageataverde.ro.