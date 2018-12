Neîmplinirile şi ambiţiile lui Şerban

ARAD. Antipatic multora, pentru francheţea de a spune lucrurilor pe nume, fără perdea, Ovidiu Şerban este „frumosul nebun” de care sportul arădean are mare nevoie. Cu un buget modest, comparativ cu alte cluburi, Şerban a reuşit să obţină performanţe remarcabile. Doctoratul în management sportiv l-a ajutat să înţeleagă mai bine fenomenul şi să ierarhizeze corect priorităţile.

După prezentarea „recoltei” din anul de care ne vom despărţi după câteva zile, Şerban nu s-a sfiit să vorbească despre neîmplinirile CS Universitatea Arad în 2018. „Marele meu regret este că nu am reuşit să înfiinţez secţia de baschet, pentru un parteneriat reciproc-avantajos cu FCC ICIM. Împreună cu Marcel Urban am bătut la uşile Ministerului, dar nu am izbutit să obţinem ultima semnătură. Nu renunţ la acest proiect, aşteptăm să vedem ce se va întâmpla la anul” – a spus Şerban. Care mai are două nemulţumiri: „Plecarea lui Amado Lazea în Austria, deoarece nu a izbutit să primească un post de profesor în Arad, a lăsat un gol mare la secţia de judo, acolo unde prof. Mihai Telechi ar avea nevoie de un sprijin. Şi, nu în ultimul rând, sunt dezamăgit că clubul nostru nu prea contează pe plan local, în privinţa sprijinului administraţiei locale”.

Proiecte

La capitolul ambiţii pentru 2019, preşedintele CS Universitatea Arad, Ovidiu Şerban, este realist: „Voi încerca să înfiinţez secţia de baschet şi să pun pe picioare secţia de volei, pe care o avem, deocamdată, doar scriptic. Aştept bugetul pe 2019, nu mai vreau să merg la cacealma. Vreau să fiu pregătit, din toate punctele de vedere, pentru a transfera la CSU Arad sportivi de valoare, atunci când nu vor mai fi permise dublele legitimări. Şi mai am o dorinţă: să ridic o sală de judo modernă”.