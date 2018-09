Nu se aştepta să fie aşa uşor

E posibil să se îmbolnăvească jucătorii, să pățească ceva, pentru că efectiv nu se poate respira. Am dominat jocul, am ratat încă vreo 3-4 ocazii mari, am fost peste adversar și cred că victoria este meritată. Nu mă așteptam să fie atât de ușor, mai ales că Poli are niște jucători care au activat în Liga I, precum Bîrnoi, Velcotă, Popovici, Drăghici sau Curileac, care uneori chiar au fost titulari în prima ligă. În prima repriză meciul a fost echilibrat, deși ei nu au avut nici o ocazie, iar în repriza a doua am dominat total”.