O companie din Arad a premiat elevele cu media 10 la BAC

“Mă asteptam ca pe lângă timpul acordat să primesc premii frumoase, dar nicio secundă nu m-am gândit că veți tine cont de putinele cuvinte spuse într-un articol anterior, unde am precizat că doresc să fac design vestimentar! Mi-ați oferit cea mai potrivită carte pe care am cautat-o și mi-am dorit-o de foarte mult timp. Am rămas profund impresionată! Sunt sigură că veți inspira și încuraja multe persoane, pe mine m-ați inspirat deja și m-ați determinat să îmi doresc să fiu din ce în ce mai bună în tot ceea ce va urma! Mă bucur că am avut ocazia să petrecem împreună ore pline de povești, râsete și baghete delicioase.” – Popa Mara

“Am avut parte de o experiență fantastică la Golden Real Estate, în urma căreia am plecat cu o mini febră musculară la obraji. Vă mulțumesc din suflet pentru primire și dedicație, oameni frumoși!” – Iuga Diana

Sunt cuvintele celor două eleve de la Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal, exprimate după premierea organizată de agenția imobiliară Golden Real Estate.

Inițiativa de a premia elevii a aparținut administratorului firmei Golden Real Estate, Ionel Rășinar. “Sunt mândru că am avut ocazia să premiem aceste fete minunate, mai ales că anul acesta, elevii care au obținut media 10 la Bac nu au fost recompensați financiar de Statul român, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Entuziasmul din jurul premierii și sutele de mesaje primite, ne-au convins să transformăm în tradiție acest eveniment și să îl repetăm și în anii următori. Sperăm să avem câți mai mulți de 10 și să premiem cât mai mulți elevi, pentru că scopul principal al acestei premieri este să susținem educația, să recompensăm performanța, să motivăm elevii să își îmbunătățească rezultatele la învățătură și să inspirăm și pe alții să investească în generațiile ce vin.”, ne-a declarat acesta.

Mara Popa și-a setat ca obiectiv să ajungă creator de modă și ne-a declarat că va urma cursurile de Design vestimentar la Timișoara. Diana Iuga în schimb, iubește cifrele și ne-a informat că va urma cursurile Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Reprezentanții Golden Real Estate au aflat înainte de întâlnire ce pasiuni au și le-au pregătit două cărți de specialitate, “Coco Chanel” și “Cartea infinitului”. Bucuria fetelor nu poate fi descrisă în cuvinte, se vede cel mai bine în poze. O bucurie sinceră care exprimă o mare pasiune pentru domeniile alese pentru viitor.



I-am întrebat și pe cei din echipa Golden cum s-au simțit împreună cu fetele.

“Am fost încântată să descopăr două fete interesante. Mara e o artistă, nu doar desenează grozav, ci face și torturi ce par delicioase (nu am gustat încă). Pe lângă școală a avut multe activități: teatru, pian, balet, gimnastică, ceramică și lista continuă. Diana cântă în două coruri, scrie poezii, este implicată în activități de voluntariat, iubește cifrele și psihologia și citește multe cărți. Ambele sunt pline de energie, entuziasm, inteligente, implicate, vorbărețe și mai ales, extrem de talentate. Au multe de oferit, le așteaptă un viitor dulce și calculat!”, ne-a declarat Bianca Rășinar, responsabil marketing Golden Real Estate.

Întrebate despre școala în care au învățat, fetele ne-au surprins cu câtă dragoste au vorbit despre Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal. Ne-au declarant că profesorii sunt foarte apropiați de elevi, că le-au susținut în toate activitățile extrașcolare, ba chiar, unii dintre ei, mergeau la spectacolele de teatru în care juca Mara. “Au fost mentori și prieteni în același timp, le mulțumim tuturor!”, spun cele două.

Noi le urăm mult succes și felicităm compania Golden pentru această inițiativă.