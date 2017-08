O zonă din Podgoria fără apă. Muncitorii au spart două conducte

Pe scurt, cam toți arădenii ce locuiesc în zonă au rămas fără apă. Motivul? Muncitorii care săpau pe terenul dintre blocuri au spart într-un interval de aproximativ o oră două conducte ale Companiei de Apă Arad. Este vorba de una dintre firmele contractate de compania RCS & RDS în cadrul megalucrării începute în primăvara acestui an care are drept scop introducerea sub pământ a tuturor cablurilor care până acum erau burdușite pe stâlpi.

Am luat legătura cu reprezentanții Companiei de Apă Arad care ne spun că „echipele noastre s-au deplasat pe teren. Este vorba de avarii produse în timpul săpăturilor la conductele de apă. În câteva ore avaria va fi remediată”.

În loc de concluzie

Considerăm foarte benefică această acțiune și admitem că astfel de „necazuri” pot apărea oricând. Oricum sunt mulți arădenii care au rămas pentru câteva ore fără curent, apă și chiar gaz din cauza acestora pe mai toată raza municipiului. Totuși, rămâne o durere mult mai mare pentru arădeni. Foarte multe străzi ale municipiului, acolo unde muncitorii nu au intrat pe trotuare sau parcuri, au rămas în urma acestei acțiuni de introducere a cablurilor în subteran cu drumurile sparte, deoarece adusul la starea inițială nu se referă la reabilitarea întregii străzi, ci doar la acoperirea „șanțului”, sau peticitul locului cu pricina. Ei bine, de aici încep problemele, deoarece răsar gropile, noroiul, unde este cazul, șanțurile, iarde aici claxoanele, nervii, injuriile etc. Din păcate unii vorbesc și alții își văd de treaba lor, căci de implicare mai avem mult până departe!