Oktoberfestul începe astăzi. Primăria și CJA nu știu sumele alocate

În cadrul unei conferințe de presă a fost prezentat cortul de Oktoberfest amplasat pe terenul fostei fabrici Tricoul Roșu din Arad, dar și câteva detalii despre programul festivalului organizat de o firmă brașoveană. Au luat parte Anemona Hermeneanu, reprezentat al organizatorilor, Werner Braun, președintele Clubului Economic Brașov, Waldemar Steimer, președintele DRW Arad, Călin Bibarț, primarul interimar al Aradului, Ionel Bulbuc, viceprimar, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad și Sergiu Bîlcea, vicepreședintele instituției. Cei șapte s-au felicitat și și-au mulțumit reciproc, asigurându-i pe arădeni că vor avea parte de patru zile în care „în Arad vor curge râuri de bere”.

Programul, cu „surprize”

Totul va începe joi și va ține până duminică. În cortul amplasat în perimetrul fostei fabrici vor cânta Miki Live Band, Party Tiger din Austria și DJ Edelweiss. Vor avea loc și concursuri de Miss Oktoberfest, Miss Heidi, Miss Popularitate și Regele Oktoberfest. Când vor avea loc aceste evenimente, exact, nu se știe, singurul reper temporal fiind orele 11 – deschiderea festivalului – și 23 – închiderea fiecărei zi de festival. Pe lângă acestea, organizatorii promit și „multe alte surprize spumoase”.

Organizatorii au ales

Pentru a înlătura acuzațiile apărute în mediul online cu privire la alegerea locului de desfășurare a evenimentului, primarul interimar Călin Bibarț a menționat că „alegerea a fost făcută de către organizator (firma din Brașov – n.r.), nu de către noi, ei încheind și contractul de închiriere cu încă proprietarul spațiului”. Waldemar Steimer a adăugat și el că „am vrut noi să organizăm aici, aceasta a fost condiția pe care am pus-o pentru organizarea Oktoberfest la Arad. Am ales acest spațiu pentru că și în München, evenimentul are loc pe un teren din mijlocul orașului”.

Nu știm cât ne costă

Întrebați despre fondurile alocate de către Primărie, respectiv Consiliul Județean evenimentului, reprezentanții instituțiilor au îndrumat reprezentanții presei către „centre”, adică Centrul Municipal de Cultură și Centrul Cultural Județean, care „vă vor trimite sumele”. Am înaintat cereri către ambele centre, însă până la momentul publicării acestui material, nu ni s-a răspuns.

Conform achizițiilor realizate recent prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, Centrul Municipal de Cultură Arad a achiziționat „servicii de organizare de festivaluri” de la asociația brașoveană European Events and Festivals, în valoare de 122.500 RON, „servicii artistice” de la firma prahoveană Temple Rentals&Events Production, în valoare de 73.845 RON, respectiv „servicii de închiriere toalete publice” de la firma bucureșteană CCSM Corturi Industriale, în valoare de 23.950 RON.