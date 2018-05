Omagiu pentru Milos Forman

Regretatul Milos Forman a lăsat în urma sa o filmografie remarcabilă. Filmele sale transmit puternic emoțiile personajelor ale căror tragedii se transformă în studii a trăsăturilor umane, fie că e vorba de adaptări precum Hair și One Flew Over The Cuckoo’s Nest, sau biografii ca The People vs. Larry Flynt, Man On The Moon și Amadeus.

Considerat o capodoperă cinematografică, AMADEUS reconstruiește lumea îndrăgitului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart, dintr-o perspectivă care, dincolo de a aduce omagiu geniului său muzical, îi scrutinează dimensiunea umană prin ochii rivalului său din umbră, Antonio Salieri, prin care cunoaștem un Mozart insolent și obscen, dar care își cucerește auditoriul prin pasiunea cu care își susține muzica. Copleșit de ură în fața propriei mediocrități și invidie față de genialitatea ”copilului-minune” pe care doar el o recunoște cu adevărat, Salieri pornește pe un drum a luptei cu sinele și, în final, cu Dumnezeu. Filmat în Praga cu decoruri și costume desăvâșite, filmul ne transportă pe scena muzicală vieneză a vremii, iar prin muzica care răsună pretutindeni, în sufletele personajelor. Filmul a câştigat 8 Oscaruri și o mulțime de alte premii și nominalizări dintre care la Globurile de Aur, Premiile BAFTA și Premiile César.

Cu o durată de 160 de minute, filmul regizat de Forman în 1984 îi are în rolurile principale pe F. Murray Abraham și Tom Hulce. Pelicula va fi proiectată pe ecranul Cinematografului Arta duminică, 27 mai, de la ora 20, intrarea fiind gratuită.