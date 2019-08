Opera din Los Angeles numește un avocat să investigheze acuzaațiile aduse lui Placido Domingo

Opera din Los Angeles a numit-o pe Debra Wong Yang, fost procuror federal, pentru coordonarea investigației independente privind acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa lui Placido Domingo.

Investigația a fost declanșată după ce mai multe femei l-au acuzat pe cunoscutul tenor care a fost directorul operei din Los Angeles de comportament nepotrivit.

Instituția artistică a anunțat marți că a angajat-o pe Yang de la firma Gibson, Dunn & Crutcher în calitate de coordonator al investigației.

Yang a mai fost implicată în anchete importante, fiind angajată în 2017 de Universitatea Californiei de Sud pentru a cerceta comportamentului unui fost decan al școlii de medicină.

Placido Domingo, în vârstă de 78 de ani, a fost acuzat de opt cântărețe și de o dansatoare de comportament neadecvat care ar fi început să se manifeste încă din anii ’80. Femeile lau acuzat de atingeri nepotrivite, sărutări forțate și mângâieri sugestive, însoțite de promisiunea unor recomandări profesionale. Femeile spun că atunci când au respins avansurile tenorului și ofertele profesionale au dispărut.

“Acuzaţiile acestor persoane anonime, întinse pe o perioadă de treizeci de ani sunt profund tulburătoare şi, în forma prezentată, inexacte. Totuşi, este dureros să aud că am supărat pe cineva sau am provocat disconfort- indicerent cu cât timp în urmă, în ciuda celor mai bune intenţii din partea mea. Am crezut mereu că toate interacţiunile şi raporturile mele sunt binevenite şi consensuale. Cei care mă cunosc şi care au lucrat cu mine ştiu că nu sunt o persoană care să facă rău, să jignească sau să stânjenească pe cineva”, a explicat Placido Domingo.

Tenorului îi este atribuit meritul pentru succesul Operei din Los Angeles pentru care a funcționat în calitate de consultant artistic între 1984 și 2000, și director artistic din 2000 până în 2003 când a devenit director general, o funcție pe care o ocupă în continuare, contractul său fiind valabil până în stagiunea 2021-2022.