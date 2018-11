Pacienți umiliți la Arad

Situaţie pe cât de absurdă pe atât de nedreaptă pentru arădenii care au nevoie de documente medicale eliberate de un medic specializat în chirurgie vasculară. La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad există un singur astfel de medic. Dar, din păcate, el nu are program în ambulator, astfel încât pacienţii care au nevoie de o scrisoare medicală sau un referat medical să i se poată adresa. Pentru a obţine, totuşi, documentele de care au nevoie, oamenii sunt direcţionaţi spre un spital privat, la cabinetul aceluiaşi medic. Desigur, aici pacienţii trebuie să plătească pentru actele pe care la spitalul public le-ar obţine gratuit. Şi nu e vorba de documente pe care bolnavii le cer doar aşa, pentru a le depozita acasă, într-un sertar, ci de acte care le sunt solicitate oamenilor de către alte instituţii ale statului. De exemplu…

Doamna Ana are nevoie de o scrisoare medicală din partea unui medic specialist în chirurgie vasculară pentru a-şi reînnoi certificatul de handicap. A suferit de cancer mamar, e operată la ambii sâni şi e încadrată în gradul de handicap mediu. Pentru aceste probleme care i-au dat viaţa peste cap primeşte o indemnizaţie „fabuloasă”: 60 de lei pe lună. Acum îşi face dosarul pentru prelungirea certificatului de handicap, iar scrisoarea medicală a chirurgului vascular e obligatorie. Cum la spitalul de stat e imposibil să o obţină, va merge în privat, unde va trebui să plătească 230 de lei pentru eliberarea documentului. Adică indemnizaţia pe care o încasează timp de patru luni! „Mă duc, că nu am ce face, nu am altă opţiune. Dar nu e normal, nu e uman să se întâmple aşa ceva! Nu e normal să fiu bătaia de joc a unui sistem” – spune cu lacrimi în ochi doamna Ana.

Fireşte, numele ei real este altul. Ne-a vizitat ieri la redacţie pentru că nu a ştiut ce altceva să facă după ce a aflat că trebuie să achite 230 de lei pentru o scrisoare medicală. E o fiinţă delicată, sensibilă, care nu s-a lăsat doborâtă de boală. A luptat şi a învins cancerul. Acum are de dus, însă, o luptă umilitoare cu un sistem bolnav ce pare că nu are nicio şansă de vindecare. Un sistem care ar trebui să ofere alinare celor aflaţi în suferinţă. Un sistem care alege – din neştiinţă, dezinteres sau neputinţă – să îşi bată joc de oameni.

Cu siguranţă, sunt mulţi arădeni aflaţi în situaţia doamnei Ana. Poate unora le-a fost mai uşor să plătească. Poate altora le-a fost jenă să semnaleze absurdul situaţiei. Ideea e că, tăcând, lucrurile nu se vor schimba. E drept că nici exprimarea nemulţumirilor nu garantează rezolvarea problemei. Dar măcar cineva va încerca să caute soluţii.

Problema de la Spitalul Judeţean este că nu a contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate servicii de chirurgie vasculară în sistem ambulator. Motivul pentru care nu a făcut acest lucru este că nu are suficient personal medical specializat în chirurgie vasculară. Există, totuşi, o soluţie? Conducerea spitalului promite să o caute.