Păcurar mulțumește fanilor și le cere răbdare

E o echipă agresivă, cu un antrenor bun. Noi am început jocul slab, practic de la zero. Ceea ce ne-a dat peste cap planurile a fost că am luat un gol surprinzător. Echipa adversă, foarte bine organizată, ne-a pus probleme mari. Dar noi mai avem mult de muncă. Am câştigat prin dăruire. Prima repriză a fost a adversarilor, în a doua am încercat să împingem jocul. Avem probleme la construcţie, la agresivitate, poziţionare, posesie. Mulţumim spectatorilor că ne-au încurajat. Îi rugăm să aibă răbdare cu noi, pentru că mai avem foarte mult de lucru”.

De cealaltă parte, tehnicianul celor de la ACS Poli, Valeriu Răchită a declarat: „Le-am spus jucătorilor să le fie rușine pentru repriza a doua. Și pentru faptul că au pierdut acest meci pe care l-am avut în mână în primele 45 de minute. Din păcate, datorită unei accidentări, a trebuit să-l schimb pe Uyi, și s-a dereglat tot sistemul, nemaiavând-l pe fundașul central. Au fost niște momente psihologice, în prima repriză, ocaziile lui Bădăuță, cele două scoase de portar, plus bară. La cum am văzut, am avut și un penalty la intrarea lui Șeroni asupra lui Bădăuță, care nu a avut nicio legătură cu mingea. Dar, una peste alta, o victorie făcută cadou de noi celor de la UTA și îi felicit pentru cele 3 puncte. Din păcate, noi suntem afundați cât putem de rău în subsolul clasamentului. Vom lupta cât se poate. Sunt trist, dezamăgit. Trebuie să ne uităm în primul rând la noi. Din păcate, trec etapele, nu adunăm puncte. Aici era un teren cu UTA, fără obiectiv, unde putem aduna puncte. Din păcate, dintr-un șut deviat, am pierdut și punctul acela pe care îl aveam. Dar sunt supărat în primul rând pe mine, pe jucătorii mei. Nu se poate ca o centrare să o respingi în mijlocul terenului, de unde să primești gol”.