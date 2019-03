Patrimoniu CET de cinci ori mai mic?

USR Arad cere explicații privind valoarea patrimoniului CET Arad SA, acuzând că „valoarea patrimoniului a scăzut de cinci ori în cele șase luni premergătoare intrării în insolvență”.

„Situațiile financiare depuse de principala componentă a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului (SC CET Arad SA), pentru primul semestru al anului 2018, arată o depreciere semnificativă, valoarea companiei scăzând în numai șase luni de 5 ori, de la 45 la 9 milioane de lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent (2017), când înregistra un profit de 2 milioane de lei, în prima jumătate a lui 2018 societatea a înregistrat o pierdere de 36 de milioane de lei. Amintim că pe 27.06.2018 s-a deschis procedura de insolvență pentru centrala arădeană, la solicitarea debitoarei (SC CET Arad SA). Administrația locală a explicat această decizie prin nevoia de a proteja societatea, angajându-se să depună un plan de reorganizare în termen de 6 luni. Pierderea a 80% din valoarea principalului furnizor de energie termică al municipiului în jumătate de an este cel puțin ciudată, dacă nu imposibil de explicat. Ne dorim să aflăm care au fost acele circumstanțe atât de speciale din primul semestru al lui 2018, care să lovească atât de grav patrimoniul CET Arad SA. Am solicitat explicații acționarului principal, Municipiul Arad și totodată am cerut o verificare a Curții de Conturi. Vom fi de asemenea foarte atenți la derularea procedurii de insolvență, pentru a vedea dacă primăria dorește cu adevărat salvarea centralei sau doar vânzarea sa la fier vechi.

Nu ne permitem să risipim banii arădenilor, iar cei vinovați trebuie să suporte consecințele. Pentru că este important ca bunurile și fondurile orașului să nu fie pierdute printr-un management incompetent și iresponsabil, USR va propune o administrație cu totul altfel, deschisă către cetățeni, transparentă și profesionistă”, a punctat Sergiu Vlad, deputat USR Arad.