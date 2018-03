Patronul firmei Lazăr & Sohne, trimis în judecată

Viorel Lazăr, administratorul societăţii Lazăr & Sohne, un jucător important pe piaţa preparatelor din carne, a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Anchetatorii susţin că Lazăr ar fi vinovat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada 2010-2013, prin ascunderea sursei impozabile, inculpatul, în calitate de administrator a două societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate prelucrarea şi conservarea cărnii, a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 36.094.158 lei”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Pentru a acoperi prejudiciul, procurorii au instituit măsuri asiguratorii pe bunurile lui Viorel Lazăr.

Se simte vânat

De cealaltă parte, administratorul firmei Lazăr & Sohne a precizat, încă din anul 2015, că se simte vânat de anchetatori. Într-un material publicat de Jurnal arădean şi www.aradon.ro, Viorel Lazăr ne spunea faptul că „toate necazurile au început de când am avut neînţelegeri cu G.B. referitoare la un fond de vânătoare. Prin cercurile din oraş acesta m-a ameninţat de mai multe ori că nu se lasă până nu îmi închide firma, că el are la mână poliţişti, procurori şi judecători. Iar ceea ce mi se întâmplă acum mă face să îi dau dreptate”. „Firma mea din Germania, care are sediu permanent acolo, a plătit la zi taxe şi impozite către Fiscul german, inclusiv impozite pe salariile angajaţilor. De acolo am transferat banii spre firma din România din conturile căreia plăteam salariile angajaţilor. Aici au intervenit procurorii. Aceştia au spus că m-am sustras de la plata impozitelor către statul român. Dar nu mai trebuia să plătesc aceste impozite, potrivit convenţiilor încheiate între România şi Germania. Pentru că ajungeam să fiu dublu impozitat. Am adus acte doveditoare de la Fiscul nemţesc care arată că am plătit taxele în Germania”, ne mai spunea administratorul firmei de prelucrare a cărnii.

La Tribunal

Dacă Viorel Lazăr are dreptate sau nu, ori dacă procurorii au dreptate, o vor spune judecătorii. Dosarul a fost trimis spre judecată către Tribunalul Arad.