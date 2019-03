Pedeapsă majorată pentru tentativa de omor comisă asupra paznicului de vânătoare de la Gurahonț

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a atacat cu apel hotărârea primei instanțe la Curtea de Apel Timișoara. Soluția a venit luni, 25 martie.

Potrivit acesteia: “Admite apelurile declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi partea civilă Jiva Sorin Viorel împotriva sentinţei penale nr. 115/07.03.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4599/108/2017. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând cauza: Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Tamaş Valentin pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 C.p. rap. la art. 188 alin. 1 C.p. la: – 7 ani închisoare; În baza art. 38 alin. 1 C.p. rap la art. 39 alin. 1 C.p. contopeşte pedeapsa de 7 ani închisoare menţionată mai sus cu pedepsele de 1 an şi 9 luni închisoare şi de 1 an şi 3 luni închisoare aplicate de instanţa de fond în pedeapsa cea mai grea aceea de 7 ani pe care o sporeşte cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă totală de 8 ani închisoare; Stabilește pentru inculpatul Bodea Ioan Claudiu pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă; Dispune amânarea executării pedepsei stabilite pentru inculpatul Bodea Ioan Claudiu pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar în baza art. 85 C.p. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de probaţiune Arad, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate. Respinge apelul formulat de inculpatul Tamaş Valentin împotriva sentinţei penale nr. 115/07.03.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4599/108/2017. Dispune obligarea inculpatului Tamaş Valentin la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare către stat şi dispune plata sumei de 600 lei din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Avocaţi Timiş onorariu av. oficiu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.03.2019“.

La momentul trimiterii în judecată a celor trei bărbați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a remis următorul comunicat de presă: „Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus prin rechizitoriul din data de 07.07.2017, trimiterea în judecată a inculpaţilor Tamaş Valentin -sub control judiciar-, pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la tentativă de omor, complicitate la uzul de armă fără drept şi nerespectarea armelor şi muniţiilor, Surda Călin Ştefan, sub aspectul comiterii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, respectiv Bodea Ioan Claudiu pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

În urma probatoriului administrat în cauză a rezultat faptul că în seara zilei de 09.03.2017, în jurul orei 19.00, inculpatul Tamaş Valentin, însoţit de o persoană neidentificată până în prezent (AN), se aflau în zona Văii Iacobini (com. Brazii) având asupra lor arme letale pe care erau montate lanterne. Cum în acelaşi timp persoana vătămată J. S. V., angajat al D. S. G. în calitate de maistru de vânătoare, cobora pe un drum forestier cu autoturismul său de la locurile unde hrănise animalele sălbatice, autorul neidentificat (AN) a tras două focuri de armă asupra acestuia, unul în timp ce se afla în autoturism şi al doilea în afara acestuia, folosind cartuşe confecţionate artizanal cu alice având diametru de peste 7mm.

Persoana vătămată J.S.V. fiind rănită, a reuşit să se deplaseze de la faţa locului până la o cabană din apropiere de unde a fost transportată ulterior la spital cu multiple plăgi împuşcate care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale, viaţa fiindu-i totodată pusă în primejdie.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în data de 10.03.2017 la domiciliul inculpatului Surda Călin Ştefan au fost descoperite mai multe cartuşe ori materiale din care acestea pot fi confecţionate precum şi elemente componente de armă letală.

În declaraţia de martor dată în cauză la data de 03.05.2017, inculpatul Bodea Ioan Claudiu a făcut afirmaţii mincinoase asupra unor împrejurări esenţiale ale cauzei. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Arad.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”