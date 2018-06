Performanţă de excepţie: joacă pentru aurul naţional

Junii în alb-roşu au bifat trei victorii din tot atâtea confruntări: 3-1, cu Kinder Sîngeorgiu de Mureș (goluri arădene semnate de: Vulturar, Maxim și Onișor); 4-0, cu CFR Cluj (Vulturar-3 şi un autogol) şi 2-0, cu Juniorul Suceava (Mercioiu-2).

„Ultimul joc cu gazdele din Suceava, şi ele neînvinse până atunci, a fost unul de luptă. Ne era bun și egalul, dar nu am așteptat, nu am dorit să ajungem acolo. Am profitat, știam că echipa care va comite prima greșeală va pierde. Am stat foarte bine defensiv, apărarea a fost efectiv de neclintit. Copiii sunt foarte bucuroși, e meritul lor. Noi, antrenorii, suntem mândri de ei!”, a spus Radu Mărginean pentru uta-arad.ro.

Au pus umărul la acest succes: Roșca – Pătlăgică, Petruț, Măgulean, Puta, Ursoi, Vulturar, Mercioiu, Sterciuc, Maxim, Rotea, Onișor, Andrieș, Dănilă, Mihai, Tambor, Goian, Bulzan, Mocan şi Ekmekci.

În finală, UTA se duelează cu FCSB, câștigătoare a turneului semifinal de la Craiova. Ultimul act se desfășoară la sfârșitul săptămânii viitoare într-o locaţie stabilită de FRF.