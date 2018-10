Peste 100 de arădeni, lăsaţi fără apă caldă şi căldură!

Constructorul care execută lucrările prevăzute în proiectul de regenerare urbană din cartierul Confecţii a lăsat un întreg bloc de locuinţe fără apă caldă şi căldură. S-a întâmplat luni dimineaţă, când, se pare, ţevile care asigură alimentarea cu energie termică au cedat sub greutatea utilajelor grele. Peste 100 de persoane din cele 100 de apartamente ale blocului 100 de pe strada Rodnei sunt afectate de această situaţie extrem de neplăcută. Între locatari se numără şi persoane vârstnice sau imobilizate la pat, dar şi copii ori bebeluşi de doar câteva luni. În condiţiile în care meteorologii anunţă scăderi bruşte de temperatură pentru zilele de miercuri şi joi – cu minime de un grad Celsius pe timpul nopţii – aceşti oameni vor fi nevoiţi să stea fără căldură în case.

Din păcate, nu este o situaţie izolată. Preşedintele ULAL Arad, Dorina Lupşe, ne-a informat că săptămâna trecută o problemă similară a fost sesizată de către mai mulţi cetăţeni din Micălaca. Preşedintele Asociaţiei de proprietari a blocului 100 de pe strada Rodnei, Daniel Ioan Motoc, ne-a spus că aceeaşi problemă a avut-o, zilele trecute, şi blocul vecin. Din fericire, la ei s-a rezolvat destul de repede. În cazul de faţă, lucrurile nu par a fi prea simple…

Preşedintele Asociaţiei de proprietari spune că s-a oferit să rezolve problema cu o firmă autorizată, cu condiţia ca cei care se ocupă de regenerare – şi care au produs, practic, avaria – să-i ofere garanţia plăţii facturii. Lucru care nu s-a întâmplat. Aşa că totul a rămas la mâna CET…

Rezolvarea, în câteva zile

Purtătorul de cuvânt al CET Hidrocarburi, Marina Plaveţi, ne-a transmis că la nivelul instituţiei se ştie despre problema de la blocul 100 de pe strada Rodnei. „Noi am constatat luni avaria şi am închis racordul. Avaria aparţine, din păcate, asociaţiei de proprietari. Fiecare imobil are un punct de delimitare a proprietăţii, în sensul că ceea ce este după racord este al asociaţiei de proprietari, iar reţeaua cealaltă este a CET. În acest caz, avaria este după racord, deci e avaria lor. Dar noi o să încercăm să îi ajutăm: vom face săpătura acolo pentru a vedea despre ce e vorba. Va dura probabil câteva zile până la remedierea situaţiei” – ne-a declarat Marina Plaveţi, marţi, la 30 de ore după producerea avariei.

Am solicitat un punct de vedere şi Primăriei Municipiului Arad, însă până la momentul publicării acestui articol, nu ne-a fost transmisă nicio informare.

Primăria face… prevenţie!

La scurt timp după publicarea articolului, Primăria Municipiului Arad ne-a transmis următoarele: „Avaria apărută pe strada Rodnei va fi remediată în cel mai scurt timp posibil. În momentul în care au fost demarate săpăturile, constructorul a constatat faptul că reţeaua respectivă era una foarte veche şi putea ceda în orice moment. Cu această ocazie, s-a luat decizia înlocuirii conductei pe o distanţă mai mare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor din zonă.”