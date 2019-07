Peste 160 de cadre didactice la definitivat

Conform celor de Inspectoratul Școlar Județean Arad, 165 de cadre didactice din județul nostru vor susține, pe 24 iulie, proba scrisă din cadrul examenului de definitivat, sesiunea iulie 2019. Examenul va fi susținut de către toți într-un singur centru, fiind vorba despre Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, clădirea de pe Calea Victoriei. Accesul în săli se va face între ora 8 și 8:45, pe baza actului de identitate valabil.

Conform calendarului examenului, publicat de Ministerul Educației Naționale, până la 31 mai 2019 s-au organizat inspecțiile la clasă. În data de 24 iulie 2019 va avea loc probă scrisă, iar pe 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale. Între 31 iulie și 1 august se vor depune contestațiile, pe 5 august urmând a fi afișate rezultatele finale.

„Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Candidaţii aflați pentru prima dată în situația efectuării stagiului de practică trebuie să știe că se pot înscrie la examen doar dacă în anul de stagiu desfășoară activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, și pot susține proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă, scrie agerpres.ro.

Examenul de definitivat este examenul ce dă dreptul de practică în învățământ celor promovați, profesorii putând ulterior promovării examenului să evolueze în carieră prin gradele didactice II și I.