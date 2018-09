PNDL şi sutele de milioane pentru Arad

Programul Naţional de Dezvoltare Locală este programul cel mai des întâlnit pe buzele primarilor din judeţul Arad. PNDL este modul prin care unităţile administrativ teritoriale, fie că sunt oraşe, fie comune, pot să efectueze lucrări de mare anvergură, scumpe, pentru care nu există fonduri suficiente la bugetele locale ori la cel judeţean. În ultimii ani de zile, peste 200 de milioane de lei au intrat în judeţul nostru sub formă de… lucrări. Guvernul a demarat pentru prima oară PNDL pentru perioada 2015-2019. Într-o informare pe care am solicitat-o Ministerului Dezvoltării Regionale, care asigură implementarea programului menţionat mai sus, ni s-a transmis faptul că, pentru exerciţiul 2015-2019, au fost decontate lucrări în valoare totală de 215.548.678 de lei, toate realizate pe raza judeţului Arad. „În PNDL I, în perioada 2015-2019 sunt incluse și finanțate 106 obiective de investiții din județul Arad, cu alocații bugetare multianuale în valoare totală de 309.738.514,19 lei și au fost decontate, pe baza solicitărilor de transfer corect întocmite de către beneficiarii acestor obiective de investiții și transmise către MDRAP, lucrări și servicii necesare pentru realizarea acestora în valoare de 215.548.678,23 lei”, ne-au spus cei de la Ministerul Dezvoltării.

Dar să vedem ce lucrări au fost realizate cu bani de la Guvern. Potrivit statiscilor MDRAP, în cadrul PNDL I 2015-2019 au fost depuse 106 proiecte de către autorităţile din Arad. Cele mai multe dintre acestea, 49 la număr, au vizat investiţii în drumuri comunale şi străzi interioare, pentru aceste lucrări fiind solicitată suma totală de 205 milioane de lei. Alte 23 de cereri de finanţare s-au referit la lucrări de modernizare a şcolilor care nu beneficiază de autorizaţie sanitară de funcţionare, iar 11 proiecte au vizat lucrări la şcoli care au astfel de autorizaţii. 13 cereri de finanţare au fost depuse pentru grădiniţele şi creşele din Arad. Vorbind despre reţelele de utilităţi, 5 proiecte au fost depuse pentru lucrări la alimentarea cu apă, iar alte cinci pentru lucrări la reţelele de canalizare. În sfârşit, Consiliul Judeţean a primit finanţare pentru un singur proiect, respectiv modernizarea drumului Arad-Felnac. Per total, valoarea celor 106 proiecte este de aproape 310 milioane de lei. Dar, după cum am arătat şi mai sus, au fost depuse cereri de transferuri de sume doar pentru 215,5 milioane de lei. Restul lucrărilor ori nu sunt finalizate, ori cererile de transfer nu au fost întocmite cum trebuie. Un lucru este clar: autorităţile locale vor primi banii pentru lucrările desfăşurate în cadrul PNDL I.

De trei ori mai mulţi bani

În ceea ce priveşte PNDL II, perioada pentru care se implementează acesta este 2017-2020. Primarii au prins „gustul” banilor guvernamentali şi, după ce au avut experienţe pozitive cu primul program, au decis să ceară bani, în continuare, Guvernului. Pentru acest nou program au fost depuse cu mult mai multe proiecte faţă de exerciţiul trecut. 118 cereri de finanţare există depuse pe noul PNDL. Numai că valoarea cererilor este mult mai mare. Teoretic, în judeţul Arad ar urma să intre în anii următori aproape 619 milioane de lei.

„În PNDL II, în perioada 2017-2020, sunt incluse și finanțate 118 obiective de investiții din județul Arad. Valoarea totală a alocațiilor multianuale în cadrul PNDL II, aprobată pentru realizarea obiectivelor de investiții din județul Arad, este 618.520.320,58 lei”, ne-au spus cei de la Ministerul Dezvoltării. Şi de această dată, drumurile comunale şi străzile interioare sunt vizate de primari, fiind depuse 29 de cereri de finanţare în acest sens. Alte 28 de cereri vizează lucrări de modernizare şi reabilitare a şcolilor, iar 21 de proiecte au fost depuse pentru creşe şi grădiniţe. PNDL II a venit şi cu alte linii de finanţare. Drept urmare, autorităţile locale din Arad au depus cereri de finanţare pentru alimentare cu apă, reţele de apă şi canalizare, reţele de canalizare, iluminat public, lucrări la clădirile instituţiilor publice, reabilitări de poduri şi podeţe sau modernizări ale unităţilor sanitare. În ceea ce priveşte Consiliul Judeţean Arad, trei proiecte depuse de această instituţie vor primi finanţare de la Guvern, fiind vorba despre modernizarea a trei drumuri judeţene.

Vin deja banii

Potrivit informaţiilor pe care le-am primit de la MDRAP, în cadrul PNDL II au început deja să fie făcute plăţi pentru proiectele care au fost începute. Din totalul de 619 milioane de lei, ministerul a transferat deja peste 2 milioane de lei, fonduri aferente unor solicitări de transfer trimise de unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului nostru.