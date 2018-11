Poloiștii arădeni au spart… gheața

Contând pentru etapa a V-a, primul meci dintre AMEFA și Crișul s-au încheiat cu scorul de 7-8 (1-1, 1-2, 2-3, 3-2), revanșa revenind arădenilor lui Cristian Cosma, scor 7-3 (0-2, 2-0, 1-0, 4-1). Pentru gruparea arădeană au punctat: Furj 2+0, Băltean 1+3, Grama 1+1, Palotaș 1+1, Samuilă 1+1, Mircea 1+0 și Iscenco 0+1, golgheterul bihorenilor fiind Tifrea 3+1.

În celelalte confruntări ale rundei din weekend: CSM Tg. Mureș vs. Politehnica Cluj-Napoca 9-4 și 9-6, Steaua vs. Dinamo 15-12 și 10-7 și Rapid vs. Corona Sp. Studențesc Brașov 6-12 și 6-18.

În ierarhia singurei divizii de polo din România conduc trei formații cu 24 de puncte, CSM Oradea, Steaua (neînvinse) și Corona, ultima echipă având două meciuri în plus, ambele fiind înfrângeri. Arădenii ocupă locul 7, cu trei puncte (o victorie din opt partide), depășind două echipe, Crișul (3 pct.) și Poli Cluj (0).