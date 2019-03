Povestea absenței lui Ionuț Popa

Arad. Ionuț Popa a lipsit de la meciul cu Luceafărul Oradea, iar acum s-a aflat și de ce. La mijlocul săptămânii trecute, lui „Mister” i s-a recomandat un regim „spartan”, de către un medic ce i-a fost recomandat. Unul de la Spitalul Județean din Timișoara.

„După ce am fost la atâția medici, care nu mi-au dat un diagnostic concret, am făcut și două RMN-uri în care nu s-a văzut clar ce am la ochi, am considerat că trebuie să-l ascult pe acest om. Mi-a spus ca timp de o săptămână să mănânc la regim, fără sare și să nu mă expun la stres, să evit emoțiile, să nu fac efort. De aceea nu am fost la meciul cu Luceafărul” – ne-a explicat Ionuț Popa.

Doctorul îi decide soarta

Chestionat în legătură cu situația neplăcută în care i se va interzice pe mai departe să stea departe de emoții și stres, Ionuț Popa ne-a declarat: „Sănătatea e mai importantă decât orice. Doar cel în cauză și familia știu greutățile, pe nimeni altcineva nu interesează. Miercuri, merg la Timișoara, să văd ce zice doctorul, după ce mă consultă. E inflamație, leziune, sângerare, că nu știe nimeni ce e. Dacă va spune că evit, în continuare, să mă expun la efort, emoții, stres, atunci îl voi asculta și va trebui să renunț la fotbal”.

Rămân cei trei

Ionuț Popa este în concediu medical toată această săptămână, așa că nu va face deplasarea la Clinceni. Cel mai probabil, în funcție de rezultatul pe care îl va primi Ionuț Popa la Timișoara, clubul va lua deciziile care se impun. Până atunci, însă…

„Clubul își continuă activitatea cu antrenorii pe care îi are la dispoziție, adică Cristi Păcurar, Dan Țapoș și Valerio Zuddas, dar urmărește cu atenție starea de sănătatea a lui Ionuț Popa” – ne-a spus Decebal Grădinariu, director executiv la UTA.