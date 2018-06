Povestea tânărului care dă Germania pe Arad: Alex revine ca antreprenor în orașul natal

Un proiect european, o șansă pentru tinerii care au plecat peste hotare de a se întoarce în țară și un suflu nou pentru economia arădeană. Pe scurt, Strat-Up Diaspora. Proiectul lansat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Filiala Arad, alături de partenerii săi, a ajuns la etapa concursului de planuri de afaceri. Practic, scopul Start-Up Diaspora este finanțarea românilor din străinătate care vor să se lanseze în afaceri, în acest moment fiind în plină desfășurarea selecția planurilor de afaceri viabile și sustenabile. Cei care vor reuși să convingă, vor fi ajutați să acceseze 40.000 euro nerambursabili pentru a începe o nouă afacere în România.

Alexandru Herczog, un exemplu

Printre cei care s-au înscris la concursul de afaceri organizat în cadrul proiectului Smart-Up Diapsora se află și un tânăr arădean, Alexandru Herczog. Alex a luat drumul Germaniei în urmă cu șase ani.

„Nu prea știam unde să merg sau ce să fac. Școala nu a reușit să îmi arate ce îmi place să fac sau la ce sunt eu bun cu adevărat. Eram foarte aproape să intru în cadrul armatei la Academia Forțelor Terestre Sibiu, însă datorită faptului că nu mi-am finalizat bacalaureatul, nu am mai intrat și așa am revenit la o idee pe care o auzisem de la un coleg din liceu. La Liceul CFR Arad (Caius Iacob în prezent) venise un reprezentant al unei firme germane pentru a recruta tineri doritori de a studia meserii în cadrul programului Duales Ausbildung System. Așa am ajuns să învăț meseria de electrician industrial de-a lungul a trei ani frumoși în care am dobândit cunoștințe reale. De aceea voi rămâne mereu recunoscător Germaniei, sistemului său educațional pentru că, îndeosebi față de cel românesc, mi-a arătat ce vreau să fac cu adevărat pe o piață care se află în continuă dezvoltareˮ, ne-a mărturisit Alexandru.

Dar pentru că și-a dorit să se întoarcă, mereu, acasă, Alex s-a interesat de finanțarea unui plan de afaceri. A aflat despre proiectul Smart-Up Diaspora și cu sprijinul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii care l-au îndrumat să se înscrie în cadrul programului Diaspora Start-Up.

Șansa reîntoarcerii la familie

Cu candoarea tinereții și optimismul său contagios, Alex ne spune ce reprezintă pentru el acest proiect: „Smart-Up Diaspora este pentru mine o oportunitate, o șansă de a crea ceva care mă va ajuta pe mine să mă dezvolt și totodată va ajuta și societatea să se dezvolte. Acest proiect îmi oferă șansa de a mă întoarce acasă alături de familie. Am acumulat noi cunoștințe și am cunoscut oameni noi care împărtășesc aceleași idei și aceeași dorință de a se întoarce în țară. Mulți dintre ei sunt de părere că viața în Diaspora te maturizează, te educă, te schimbă în bine, dar totodată te face să te simți singur și câteodată te face să simți că nu faci parte din societate.ˮ

„Vreau să fiu o poveste de succes”

În final, tânărul arădean le-a transmis și un mesaj celor din Disapora, dar și celor din țară: „Oriunde ai fi, în România, în străinătate, la oraș sau la sat, cel mai important e să cauți să te dezvolți, să nu te oprești din învățat, și de ce nu, să nu uiți că, făcând bine societății din jur, îți faci un bine ție însuți. Ca cetățean al României mă mândresc cu valorile acestei țări, mă bucur să aud de fiecare dată câte o poveste de succes din România. Și cel mai mult îmi doresc să fiu și eu o poveste de succes pentru alții, reușind împreună să creăm un viitor mai bun al țării noastre.ˮ Alexandru intenționează să își deschisă o afacere în sectorul instațiilor electrice, acesta fiind și domeniul în care are pregătire.

Cine poate participa?

În cadrul proiectul Start-Up Diaspora pot participa persoane care au cetățenie română, cu domiciliul sau rezidența în străinătate în ultimele 12 luni și doresc să înființeze o firmă nouă în mediul urban, non-agricolă, într-un domeniu de activitate în care dețin competențe/experiență profesională. Toți cei interesați vor primi o subvenție de 2.260 lei precum și training antreprenorial în sistem mixt și flexibil (online și seminar intensiv – Bootcamp); cărți inspiraționale; asistență în elaborarea planului de afaceri; asistență pentru înființarea și demararea afacerii; consiliere pentru implementarea proiectului; consultanță și mentorat în gestionarea afacerii, etc. Mai multe informații despre înscrierea în proiect, activitățile și etapizarea acestuia: http://diaspora-start-up.ro/