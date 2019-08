Prelungesc creditele pentru drumul Arad-Şiria

ARAD. De ani de zile, drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni este declarat ca prioritatea zero a Consiliului Judeţean şi este prezentat ca cel mai important obiectiv al administraţiei judeţene. Însă, tot de ani de zile, aceeaşi administraţie judeţeană nu reuşeşte să pornească lucrările pe acest drum. Asta chiar dacă fondurile sunt asigurate de Uniunea Europeană, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. Încă din anul 2015, CJA a contractat două linii de credit pentru finanţarea lucrărilor la acest drum. Pentru că, trebuie precizat, chiar dacă proiectul este unul european, lucrările trebuie plătite din banii Consiliului Judeţean, iar Uniunea va deconta ulterior facturile. Aşadar, cele două linii de credit urmau să asigure demararea lucrărilor pe cel mai hulit drum al judeţului. Numai că, din anul 2015, în fiecare an se prelungeşte perioada de tragere din acele linii de credit.

Aşa s-a făcut în anul 2016, în 2017, în 2018 şi, acum, şi anul acesta. Consilierii judeţeni au aprobat prelungirea perioadei de tragere pentru două credite până în data de 31.12.2020. Administraţia judeţeană speră ca, până la acel moment, să reuşească, într-un final, să demareze lucrările pe acest drum, să cheltuiască banii din credite şi, ulterior, ori să închidă aceste credite, ori să le menţină deschise şi să folosească sumele disponibile la alte investiţii.

Aproximativ 20 de milioane de lei are la dispoziţie CJA în cele două linii de creditare pentru care s-a majorat perioada de tragere. Reprezentanţii Consiliului Judeţean au ţinut să menţioneze faptul că marja fixă şi calculul dobânzii va fi menţinut şi pe mai departe la fel cum s-a stabilit încă din anul 2015, de când au fost contractate cele două credite.