Premieră naţională în domeniul bioeticii, în organizarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Centrul de Bioetică și Studii Sociale, Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, a organizat, în premieră naţională, în perioada, 4-5 mai 2017, în Aula „Ştefan Cicio Pop” din cadrul UVVG, Conferinţa internaţională „Bioethics in the New Age of Science (BNAS 2017)” (Bioetica în noua eră a ştiinţei).

În deschiderea manifestării au transmis mesaje de salut din partea autorităţilor locale şi judeţene Părintele Gabriel Mariș, care l-a reprezentat pe Arhiepiscopul Timotei Seviciu, prof. univ. dr. Teodor Cilan – Universitatea „Aurel Vlaicu”, Doru Sava – Primăria Arad şi Dan Codre – şeful de cabinet al preşedintelui CJA.

La evenimentul ştiinţific deosebit de important în domeniul bioeticii, prezidat de doamna prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, au participat cercetători internaţionali de vârf din domeniul bioetică, dintre care îi amintim pe prof. univ. dr. Corrado Viafora – Universitatea de din Padova, prof. univ. dr. Stefan Lorenz Sorgner – Universitatea John Cabot din Roma, prof. univ. dr. Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Marcel Pop, director relaţii internaţionale din cadrul Universităţii Semmelweis din Budapesta, dr. Mircea Onel, director al Spitalului Clinic Judeţean Arad, alături de care s-au aflat profesori şi cercetători din Italia, Ungaria, Polonia, Serbia, Ucraina, Macedonia, dar şi din Iordania şi Hong Kong, precum şi studenţi ai UVVG.

Cea de-a doua zi a conferinţei „Bioetica în noua eră a ştiinţei” a fost onorată de prezenţa preşedintelui CJA, Iustin Cionca, care a subliniat importanţa bioeticii şi interesul pe care domnia sa îl are pentru acest domeniu.

Lucrările ştiinţifice internaţionale au fost deschise de prof. univ. dr. Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din România, care a expus o lucrare ştiinţifică deosebit de importantă având tema „Rădăcinile filozofice ale eticii medicale”. Un alt invitat de marcă în domeniul bioeticii a fost părintele ortodox David Goa, de la Universitatea Alberta, Canada, care a fost însoţit de conf. univ. dr. Teofan Mada, din cadrul UAV, care au prezentat calea unde, prin bioetică, partea morală duhovnicească şi medicală se împletesc armonios”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat: „Ne-am bucurat de prezența a numeroși cercetători internaționali în domeniul bioeticii, colaboratori ai Universităţii noastre. Prezentările şi dezbaterile din cadrul conferinţei internaţionale „Bioetica în noua eră a ştiinţei” au fost o premieră şi s-au adresat unui public ţintă variat care a inclus medici, filosofi, avocați, cadre universitare, juriști, psihologi, sociologi și asistenți sociali, responsabili de politici publice și membri ai comitetelor de etică. Bioetica e domeniul care se preocupă de aspectele morale, legale şi religioase ale științelor vieții și biotehnologiilor medicale. Aceste ştiinţe au cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare fără precedent, iar faptul că aplicarea lor a vizat chiar ființa umană a solicitat o nouă perspectivă morală, în scopul prevenirii eventualelor abuzuri, sau încălcări ale vieții, demnității și autonomiei persoanelor”.

Prof. univ. dr. Teodor Cilan, Universitatea „Aurel Vlaicu”, a transmis salutul întregului corp academic al UAV. „Îmi exprim speranța că cele două Universități vor rămâne în continuare în aceleași bune relații bazate pe colaborare, parteneriat și deschidere, aspecte care consider că ne vor aduce tuturor un plus de valoare, prin actualitatea temelor abordate și participarea de anvergură internațională”.

Declaraţii ale cercetătorilor internaţionali din domeniul bioeticii:

Prof. univ. dr. Corrado Viafora, Universitatea din Padova: „De la începutul conferinţei „Bioetica în noua eră a ştiinţei”, organizată foarte bine de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, am dorit să stabilim legătură între bioetică și știință. Colaborarea mea cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a început în urmă cu trei ani, când am demarat împreună cu doamna Rector, prof. univ. dr. Caralia Cotoraci, programul de bioetică. A urmat vizita d-nei Rector la Universitatea din Padova pentru a colabora în diferite activități şi programe de cercetare ştiinţifică”.

Prof. Stefan Lorenz Sorgner, Universitatea John Cabot din Roma: „Am fi naivi să credem că noi reprezentăm finalul evoluției, iar în viitor avem opțiunea de a ne dezvolta sau de a ne opri aici, acestea fiind posibilitățile pe care trebuie să le înfruntăm, iar în perspectiva bioeticii putem influența modul în care vom continua dezvoltarea. Este un subiect care ne dă mult de gândit, iar noi suntem în poziția în care putem influența evoluția. Timpul prezent este cu totul diferit față de provocările din trecut”.

Prof. Jakub Berezowski, Universitatea Raciborz, Polonia, avocat: „Mă aflu pentru prima dată în Arad, dar pentru a doua oară în România, în calitate de expert juridic în domeniul legislației medicale în ceea ce privește asociațiile profesionale. În Polonia s-au înființat recent asociații independente ale medicilor, ale fizioterapeuților, ale psihologilor și s-au elaborat recent codurile de etică pentru fiecare din aceste profesii. Interesant este că, în Polonia, nu există reglementări juridice privind tratamentul pacienţilor și am discutat și despre acest subiect. Am prezentat o cercetare din punct de vedere al legislației existente în Polonia privind asociațiile independente de practicieni în domeniul medical pe diverse domenii de specialitate și implicațiile pe care le are această activitate din punct de vedere juridic. La nivelul Europei sunt câteva țări în care există anumite sisteme juridice care reglementează atât pacienții, cât și medicii. În Polonia nu există, iar din punctul meu de vedere este nevoie să se adopte legi și documente juridice care să asigure siguranță pacienților și medicilor în ceea ce privește practicarea profesiei, dar și tratamentul aplicat bolnavului”.

Prof. univ. dr. Dragana Ignjatovic Ristic, Centrul Clinic Kragujevac, Universitatea de Medicină, Serbia: „Sunt impresionată de subiectele şi cercetările prezentate în cadrul conferinţei de bioetică, care au fost deosebit de importante”.

În semn de înaltă preţuire pentru activitatea depusă în cercetarea ştiinţifică internaţională, în domeniul bioeticii, d-na prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, i-a acordat în numele Conducerii Universităţii şi a Senatului Universitar, d-lui prof. univ. dr. Corrado Viafora, Diploma de Onoare a UVVG.

Conferinţa BNAS2017 a fost concepută spre a oferi participanților o platformă pentru explorarea unor probleme etice și juridice din domeniul bioeticii, în contextul noilor provocări generate de descoperirile științifice realizate în secolul XXI.

Scopul conferinţei a fost de a facilita abordarea problemelor cu care ne confruntăm într-o manieră multidisciplinară, reunind specialiști în bioetică și discipline conexe, în cadrul celor cinci mari teme ale conferinței: bioetică și drept, etică medicală, aspecte etice în cercetarea și tehnologia biomedicală, educație bioetică, comitete de bioetică.

Conferinţa BNAS2017 a fost organizată logistic de Trivent Conference Office România.

Daniel Albu