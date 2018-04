Prima încercare grea pe gunoiul arădenilor

Arădeni din toate zonele municipiului ne-au sunat în ultimele zile la redacţie, inițial pentru a se plânge că nu au cum să ajungă la punctele de distribuire a pubelelor pentru a le ridica, iar mai apoi pentru a semnala faptul că de zile întregi stau cu gunoaiele în stradă și că nu cunosc programul de colectare, respectiv când să scoată pubelele pe stradă. În unele cazuri, ni s-a transmis că, de săptămâna trecută, fostul operator al salubrizării stradale nu a mai venit să ridice gunoiul, în ziua obișnuită. Iar lucrurile nu s-au schimbat nici săptămâna aceasta, când și-a intrat „în drepturi” noul operator, contractat de ADI SIGD. Situaţia e cunoscută de cei de la ADI, care ne asigură, prin vocea directorului lor, Adrian Ţolea, că totul va fi bine în cel mai scurt timp posibil. Ne trebuie doar un pic de răbdare.

Din 23 aprilie, cum se spunea iniţial, din 24 aprilie, cum se spune acum, colectarea gunoiului menajer a revenit în sarcina unui nou operator, dar din prima zi, problemele au curs pentru toţi, iar telefoanele au sunat într-una şi la sediul redacţiei, şi la numerele oferite de societatea în cauză (fapt garantat prin încercările noastre repetate de a lua legătura, ca simpli cetăţeni, cu aceştia).

Ce reclamaţii am primit la redacţie? Mulți dintre arădeni stau cu pubelele pline, în fața casei, în așteptarea echipelor de gunoieri, care nu au mai venit; programul după care operează noul operator nu este cunoscut de mai nimeni; nimeni nu ştie exact ce are de făcut pentru ca situaţia gunoiului menajer să revină la normalul cu care s-au obişnuit; cum rămâne cu pubelele, se va mai merge după ele, sau vin angajaţii societăţii cu acestea?

Informați doar virtual

Ce date avem noi? Potrivit unei informări de presă furnizate luni de noul operator pe salubrizare menajeră, programul de colectare a deşeurilor poate fi consultat on-line. Așadar, cei care nu folosesc internetul, rămân neinformaţi. Aceştia sunt unii dintre cei care au sunat la noi la redacţie. Redacţie care a sunat pe telefoanele firmei care operează de acum în Arad pentru a clarifica formulările de genul „colectarea pe străzile x şi y… luni-joi, pe străzile y şi v marţi-vineri, pe alte străzi miercuri-sâmbătă”. Din păcate, numerele de telefon puse la dispoziţie de firmă ba sunau ocupat, ba nu răspundea nimeni la acestea. Au răspuns însă responsabilii de contractare, cei care încheie noile contracte cu noul prestator, care ne-au spus că „luni-joi” se citeşte „luni şi joi”, „marţi-vineri” se citeşte „marţi şi vineri” şi tot aşa, acestea fiind zilele în care se ridică gunoiul pe anumite străzi, conform tabelului pe care îl puteţi accesa pe pagina web RETIM.

Când vor colecta

Programul de golire a pubelelor negre (deșeuri reziduale) și a celor galbene (plastic și metal) pentru municipiul Arad este unul greoi întocmit, însă. Zilele de ridicare sunt împărțite pe străzi, nu pe zone, motiv pentru care este imposibil de reprodus în paginile ziarului. Listele sunt, însă, disponibile pe site-ul operatorului – retim.ro, la secțiunea „Media”, unde pot fi cercetate atent.

Fără răspunsuri

Mulți dintre cei care ne-au contactat și cărora le-am oferit datele de contact ale operatorului de salubrizare, au revenit pentru a ne spune că nu li se răspunde la telefon. Am încercat și noi, în nenumărate rânduri, să sunăm la numărul oferit de către reprezentanții companiei pentru clienți, la telefonul 0257-277.999, însă nici noi nu am „învins”. Aşa cum am precizat, la numerele de la biroul de contractare am reuşit să intrăm în legătură cu angajaţii societăţii şi să ne lămurim, cât de cât.

Ce se întâmplă cu pubelele?

Vestea că arădenii vor fi nevoiți să își transporte singuri pubelele spre casă, de la puținele puncte de distribuire oferite de firmă, i-a indignat pe mulți dintre locuitorii orașelor din județ. De cel puţin două săptămâni acesta este topicul principal de discuţie la „Telefonul cititorului”. Ei spun că această acțiune e primitivă și umilitoare pentru cetățean, iar întreprinderea în sine a făcut ca străzile Aradului și ale altor orașe din județ să fie „colorate” de oameni de toate vârstele care trag după ei pubele.

Ieri, pe 24 aprilie, la finalul ședinței de Consiliu Local Municipal, însă, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, spunea că operatorul serviciului de salubrizare va transporta pubelele la casele oamenilor. Totul, în urma unui amendament votat la un proiect de hotărâre ce nu a mai trecut de aleşi, dar a fost soluţionat de edil printr-o manevră oferită (spune primarul) chiar de către Ministerul Mediului.

În mai multe localități din județ, primăriile sau primarii s-au oferit să îi ajute pe oameni să își transporte pubelele spre case, scutindu-i astfel de disconfortul creat. Cât despre cum va fi la Arad, managerul Adrian Ţolea ne-a spus că încă se lucrează la o soluţie. Noi sperăm doar că la cea punctată de primarul Falcă.

Pubelele, la furat

În tot acest haos al gunoaielor, nici fostul operator nu pare să o ducă prea bine. Pentru că acolo unde nu e harababură, hoţii îşi intră, desigur, în drepturi. Fostul operator atrăgea marţi atenția asupra faptului că „persoane dubioase se prezintă ca și angajați ai Polaris pentru a recupera pubelele sau containerele”. Firma, precizează că SC Polaris M. Holding SRL, nu a demarat o astfel de acțiune și că, în cazul în care vor decide să recupereze vechile pubele, vor anunța acest lucru prin intermediul mass-media. „Numărul de telefon la care pot fi identificați acești virtuali angajați este 0728.281.730”, completează reprezentanții companiei.

Așadar, în cazul în care cineva vine să vă ceară vechile pubele, contactați compania la numărul de telefon pentru a vi se confirma că persoanele respective sunt angajate ale operatorului.