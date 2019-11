Primăria a câştigat procesul pe Piaţa Catedralei

ARAD. Primarul interimar Călin Bibarţ a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Primăria Municipiului Arad a câştigat procesul cu Prefectura, în ceea ce priveşte Regenerarea urbană din zona Piaţei Catedralei. E vorba de o sentinţă definitivă emisă de Curtea de Apel Timişoara, la 6 noiembrie 2019.

„În februarie 2019 am avut o hotărâre de Consiliu Local, hotărârea 365, care a modificat şi completat o hotărâre de Consiliu Local din 2014, cu indicatori tehnico-economici şi studiu de fezabilitate pentru regenerarea urbană zona Piaţa Catedralei. Atunci, la un ordin politic – am spus noi – Prefectura Arad ne-a atacat hotărârea în contencios. Partidul (PSD-n.r.) – care nu era de acord cu acel obiectiv – se folosea de Prefectură în scop politic. A fost o ingerinţă a Prefecturii deoarece ea nu trebuie să se pronunţe pe oportunitate, ci doar pe legalitate. Oportunităţile nu le stabileşte Prefectura, ci le stabileşte Consiliul, prin vot democratic. Deoarece PSD-ul considera neoportună acea lucrare, s-a folosit de Prefectură pentru a ne suspenda hotărârea de Consiliu. De atunci ne-am judecat până de curând. Am câştigat la Curtea de Apel Timişoara. Cred că este încă un exemplu de neprofesionalism al doamnei prefect care nu şi-a îndeplinit funcţiile prevăzute de lege şi, prin urmare, încă o dată, aştept demisia dânsei. Este încă o dovadă pe care ne-o dă justiţia: doamna nu a fost acolo ca funcţionar public, ci ca un simplu reprezentant politic” – a subliniat Călin Bibarţ.

I-am amintit edilului că, dacă îşi va da demisia, foarte probabil Florentina Horgea va reveni pe postul de consilier juridic la Primărie. Cum va fi să aibă un „neprofesionist” şi un „reprezentant PSD” în propria-i ogradă? „Vă voi comunica ulterior. Eu nu am lucrat până acum cu doamna” – ne-a răspuns primarul Călin Bibarţ.

În doi-trei ani

Potrivit edilului, proiectul privind regenerarea urbană din zona Pieţei Catedralei „îşi urmează parcursul. E un proiect de durată. Dar am mai pierdut aproape un an de zile din cauza procesului cu Prefectura. Eu, care sunt optimist, zic că în doi-trei ani de zile se va realiza. Vom avea acolo o parcare subterană şi o piaţă publică la suprafaţă.”