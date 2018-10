Primăria acceptă trocul: un Gai pentru o cetate!

Telenovela de 28 de ani privind demilitarizarea Cetății Aradului continuă cu reacțiile primarului Gheorghe Falcă la solicitarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) de a primi fosta cazarmă din Gai. Falcă acuză că, în timp ce municipalitatea este făcută responsabilă pentru că nu s-a început reabilitarea unității militare, de vină ar fi chiar MApN, care ar bloca procedurile de atribuire a lucrărilor. Nu este scăpat din vedere nici ministrul Mihai Fifor, acuzat că a politizat subiectul fără să facă nimic concret pentru deblocarea situației.

Într-o conferință de presă susținută marți, primarul a acuzat că MApN blochează de doi ani începerea lucrărilor în fosta cazarmă din Gai, prin neacordarea unui aviz necesar la dosarul licitației de atribuire a contractului. Reacția lui Gheorghe Falcă vine în contextul în care ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, i-a transmis o scrisoare prin care cere fosta cazarmă, acuzând că municipalitatea nu și-a respectat angajamentul de a o reabilita în schimbul primirii Cetății Aradului.

Falcă a reamintit contextul în care în 2010 s-a semnat protocolul dintre municipalitate și MApN, urmat de o Hotărâre de Guvern, privind transferul Cetății Aradului în domeniul local, în schimbul realizării unor facilități pentru militari. Astfel, municipalitatea se angajase să reabiliteze fosta bază din Gai, pentru a o preda MApN la standarde NATO, să cedeze un teren pentru realizarea de către Armată a unui poligon și să realizeze împreună cu ANL 250 de locuințe în blocuri pentru militari.

Primarul susține că municipalitatea și-a respectat angajamentele, chiar dacă nu a ajuns la faza executării lucrărilor la unitatea militară.

Astfel, în 2011 s-a transferat un teren către MApN pentru realizarea poligonului, dar și terenul necesar construirii locuințelor ANL, pentru care a fost finalizat inclusiv PUZ-ul. Problemele ar fi apărut, însă, în 2012, când a fost numit ministru al Apărării Corneliu Dobrițoiu. ”El a oprit comunicarea cu noi pe tema transferului cetății, acuzând Primăria că nu și-a îndeplinit condițiile din protocol. Un an mai târziu, în 2013, a venit ministru Mircea Dușa, care făcuse armata chiar în Cetatea Aradului, iar el ne-a anunțat că vom continua procedurile de transfer”, a declarat Falcă.

Referitor la locuințele militarilor, primarul a precizat că abia în 2018 ANL a aprobat construirea unui bloc cu 40 de locuințe, din cele 250 solicitate de Armată.

Milioane de euro

Primarul spune că, în anii care au urmat, municipalitatea a lucrat la documentațiile de reabilitare a clădirilor existente în fosta cazarmă din Gai și la realizarea proiectului tehnic pentru construirea unor noi clădiri, la standarde NATO. Toate aceste costuri erau estimate, în 2010, la suma de 21 de milioane de lei, însă pe măsură ce anii au trecut, costurile au crescut, pentru că MApN ar fi transmis diverse pretenții noi privind felul în care trebuie să arate unitatea militară. Astfel, astăzi, întregul proiect de reabilitare a fostei cazarme este estimat la 11 milioane de euro (mai mult decât dublu față de 2010), din care șase milioane reprezintă lucrările la clădirile vechi, iar cinci milioane de euro ar costa clădiri ce trebuiesc construite.

Blocați de un aviz

Conform primarului, în ultimii doi ani, în bugetul local a fost prevăzută o sumă de aproape 10 milioane de lei pentru începerea lucrărilor în Gai, numai că acest lucru nu s-ar fi putut face din cauza MApN.

”Pentru a trece la faza licitației de atribuire a lucrărilor, era nevoie de avize de la diverse instituții, între care MApN. Ei bine, MApN a ridicat o serie de obiecții la documentațiile pe care le-am prezentat și refuză de doi ani să ne emită acest aviz. În aceste condiții, nu avem cum să lucrăm în Gai”, acuză primarul.

Gheorghe Falcă se îndreaptă și împotriva ministrului Mihai Fifor: ”Din 2016 și până acum nu a existat nicio întâlnire pe această temă între ministrul Apărării și primarul Aradului, deși Fifor este senator de Arad. Noi am solicitat întâlniri nu doar cu ministrul, ci și cu parlamentarii, dar am primit refuzul pentru o astfel de discuție. Din 2010 am îndeplinit toate procedurile, dar MApN nu a făcut efort nici pentru a construi poligonul pe terenul pe care l-am dat. Asta ne arată că pentru Fifor Cetatea Aradului este doar o miză politică, nu administrativă”.

Cedează cazarma

Primarul a făcut un anunț și privind solicitarea lui Fifor: ”Deși Guvernul a furat Aradului 16 milioane de euro în 2018 (prin politicile fiscale – n.r.), noi din Cetatea Aradului nu vom face subiect politic. Vom accepta acest transfer al unității militare din Gai, vom transmite documentațiile solicitate de MApN și hotărârea Consiliului Local (privind transferul cazarmei – n.r.), astfel încât arădenii care contribuie masiv la bugetul de sat să primească bani de la Guvern pentru realizarea unității militare Gai și apoi să urmeze transferul Cetății Aradului în patrimoniul local”.

Falcă a acuzat că, în timp ce MApN a blocat doi ani acordarea unui aviz argumentând că documentația Primăriei nu e bună, acum solicită aceleași documente prin transferul unității militare. ”Asta confirmă că documentațiile noastre sunt bune”, a spus Falcă.

Scrisoarea lui Fifor către Falcă

Vineri, 26 octombrie, Mihai Fifor i-a transmis o scrisoare primarului Gheorghe Falcă, prin care a solicitat iniţierea demersurilor privind transmiterea imobilului „718 Arad-Gai”, din domeniul public al Municipiului Arad, în domeniul public al statului și darea acestuia înapoi în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în scopul reabilitării obiectivului de către instituția militară, cu fonduri de la bugetul statului. Este vorba de fosta cazarmă din Gai, care nu a mai fost folosită după 1989, însă pe care municipalitatea se angajase să o reabiliteze pentru a o oferi Armatei în schimbul Cetății Aradului.

MApN solicitase Primăriei punerea la dispoziție și a documentațiilor tehnico-economice, în scopul demarării lucrărilor în cel mai scurt timp.

În scrisoare, ministrul Fifor arată că solicită fosta cazarmă ”ca urmare a condițiilor improprii în care își desfășoară în prezent activitatea militarii Batalionului 191 Infanterie în incinta Cetății Arad”.

”În același timp, având în vedere starea avansată de degradare în care se află construcțiile din incinta Cetății, există pericolul transformării acestora în ruine, situație în care responsabilitatea asupra unui asemenea potențial eveniment va reveni exclusiv Primăriei Municipiului Arad, MApN fiind în imposibilitatea angajării unor cheltuieli, întrucât imobilul nu se mai află în administrarea armatei, ci în domeniul public al Municipiului Arad, încă din anul 2010 ”, mai arată ministerul.