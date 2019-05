Primăria Arad răspunde acuzelor Prefecturii

Aceasta a acuzat, luni dimineaţă, Primăria Municipiului Arad că întârzie nejustificat acordarea avizului necesar pentru închiderea temporară a circulației pe un sens al bulevardului Revoluției în vederea organizării unei defilări cu efective și tehnică militară cu prilejul Centenarului administrației românești în Arad.

„Filmul poveştii”

„Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură a gândit un program mai amplu pentru a marca cei 100 de ani de administraţie arădeană, un program care include până şi o reconstituire istorică a momentului intrării Armatei Române în Arad. În urmă cu o săptămână ne-am întâlnit la Prefectură şi am convenit un program comun care să includă ambele momente gândite de fiecare instituţie în parte. După 48 de ore, doamna prefect s-a răzgândit şi m-a informat că nu putem face evenimentul după – amiaza şi a propus ca manifestările să se încheie până la ora 14, întrucât doamna prefect trebuie s-o însoţească pe doamna Andronescu într-o vizită. Nu facem evenimente pentru noi, sau pentru doamna prefect. Le organizăm pentru ca arădenii să poată participa în număr cât mai mare. Doamna prefect ştie foarte bine, fiind jurist, că era nevoie să solicite mai întâi avizul comisiei de adunări publice şi apoi celei de sistematizare a circulaţiei. Cert este că îmi exprim regretul că nu reuşeşte să înţeleagă că Aradul este al tuturor şi că arădenii trebuie să se bucure de toate manifestările. Noi, care am bugetat din timp evenimentul, mergem mai departe. Sperăm ca şi vremea să ţină cu noi şi profit de ocazie pentru a-i invita pe arădeni la un eveniment care readuce o picătură de acum 100 de ani din viaţa oraşului Arad”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.