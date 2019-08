Primăria „joacă” doar două sporturi

Primăria Arad, prin Centrul Cultural Municipal Arad, a anunțat, cu întârziere, rezultatele sesiunii a doua de proiecte la care au participat asociațiile sportive din municipiu pentru obținerea de finanțări neranbursabile. Conform așteptărilor, fostele campioane ale României la fotbal, respectiv baschet feminin, au primit cea mai mare „felie” pentru participarea în competițiile naționale, 3,6 milioane lei (765 de mii de euro) UTA și 850 de mii de lei (180 de mii de euro) FCC Baschet. Reamintim că cele două structuri au mai primit în acest an din partea Primăriei 3.700.000 de lei, respectiv 1.700.000 lei, ajungând la un total euro 1,54 milioane de euro, respectiv 539 mii de euro.

Tot spre sportul rege au mai mers sume importante, două cluburi specializate în creșterea copiilor și juniorilor, Atletico și Viitorul, primind câte 100.000 lei, iar prim-divizionara la fotbal feminin, AC Piroș Security, având un proiect aprobat de 50.000 lei. Asociația Județeană de Fotbal Arad, este și ea pe listă, cu proiectul „Turneul selecționatelor, ediția a III-a, finanțat cu 45.000.00 de lei.

Firmituri…

Celelalte sporturi au trebuit să se mulțumescă, în cel mai bun caz, cu sume sub 40.000 lei: CS Pro Volei Arad (CS Pro Volei Arad – Pregătirea și participarea în Campionatul Național de volei seniori) – 35,000.00 de lei; CS Pro Volei Arad (CS Pro Volei Arad – Pregătirea și participarea în Campionatul Național de volei juniori) – 35,000.00 de lei; Club Sportiv CS Westar Arad (Participarea în Campionatul Național de Volei) – 25,000.00 de lei; Asociația Club Sportiv Hard Enduro (Arad King of the Hill Freeride 2019) – 20,000.00 de lei; Asociația Club Sportiv Voința Arad (Participare la Cupa internațională Cape Point Challenge 2019) – 17,500.00 de lei; Voința Arad (Campionatul Național de Velodrom – Pistă 2019) – 15,000.00 de lei; Clubul Sportiv Universitatea Arad (Susținerea pregătirii în gimnastica aerobică de performanță 2019) – 15,000.00 de lei; Asociația Clubul Sportiv „Șah Club Vados” Arad (Superliga Națională de Șah) – 15,000.00 de lei; Voința Arad (Cupa României 2019 – ciclism șosea) – 10,000.00 de lei; Voința Arad (Cantonament de pregătire specifică a sportivilor juniori și U23) – 10,000.00 de lei; Asociația Județeană de Atletism Arad (Concurs de atletism „Cupa Aradului” / Memorial Gheorghe Indreica și Gheorghe Mărginean – copii ediția a II-a, 05.10.2019, Arad) – 10,000.00 de lei; CSU Arad (Judoul arădean spre înalta performanță) – 10,000.00 de lei; CSU Arad (Performanță în atletismul arădean 2019) – 10,000.00 de lei; Clubul Sportiv AMEFA Arad (Cupa Aradului – haltere) – 10,000.00 de lei; Asociația Clubul Sportiv Mistral Arad (Cantonament internațional de pregătire pentru Campionatul Mondial de Twirling 2020) – 8,000.00 de lei; Voința Arad (Cupa Mureș 2019 – canotaj academic) – 7,000.00 de lei și Asociația Judo Club Lazăr Loghin Judo (Dezvoltarea sportului arădean) – 5,000.00 de lei.

Surprinde suma mică alocată pentru două secții performere ale CSU Arad, gimnastică aerobică și atletism, cu sportivii cărora la final de an autoritățile își fac poză, dărindu-le diplome… De asemenea, clubului de șah Vados – unul activ în peisajul sportului arădean și național – i s-a alocat o sumă care pune sub semnul întrebării participarea în Superliga Națională.

Nu au întrunit punctajul

Mai multe proiecte au fost respinse pentru neîndeplinirea punctajului minim, surprinzând un nou refuz adresat tenisului de câmp și rugbiului! Proiectele care nu au fost pe placul celor care au decis sunt: „Fete la fileu” (Club Sportiv CS Westar Arad), „Participare la Cupa Internațională de Surf-kaiac Italia 2019” (Asociația Club Sportiv Voința Arad), „Campionatul Național de Ciclocros 2019” (Asociația Club Sportiv Voința Arad), „Participare la Cupa internațională Singapore Ocean Cup 2019” (Asociația Club Sportiv Voința Arad), „Consolidarea Rugby-ului Arădean” (Clubul Sportiv Universitatea Arad), „Turneul Internațional de Tenis Trofeul ILIE NĂSTASE – ediția a XV-a” (Club Sportiv Tenis Fan Arad), „Cupa Aradului polo pe apă – juniori” (Clubul Sportiv AMEFA Arad).