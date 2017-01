Primul accident din 2017 la Arad

Nici nu trecuse bine de miezul nopţii, nici nu am intrat bine în anul 2017, că a şi fost consemnat primul eveniment rutier. O poveste încâlcită, „stropită” cu mult alcool, cu doi tineri şi un accident. Potrivit informaţiilor primite de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2:00, doi tineri, unul de 21 de ani şi celălalt de 24 de ani, au plecat cu maşina din Semlac, unde erau la o petrecere, spre Nădlac să cumpere ţigări şi băutură. Ambii erau sub influenţa alcoolului, unul dintre ei avea permis de conducere, celălalt nu avea. La întoarcerea de la Nădlac, cu numai câteva sute de metri înainte de intrarea în Semlac, cel care conducea maşina a pierdut controlul volanului şi a ieşit în decor. Autoturismul s-a răsturnat, iar, în urma impactului, ansamblul cutie de viteze-motor a fost azvârlit la peste 20 de metri distanţă de maşină. Cei doi tineri, spun poliţiştii, au ieşit singuri din autoturism şi au părăsit locul accidentului, plecând spre cheful la care participau de Revelion. La un moment dat, a fost primit un apel la 112, apel prin care se solicita o ambulanţă. Unul dintre cei doi băieţi avea nevoie de îngrijiri medicale, fiind lovit în zona capului.

A spus că a fost bătut

Ajuns la Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Arad, tânărul lovit le-a spus medicilor că a fost victima unei agresiuni. „A susţinut că a fost agresat. Dar rănile pe care le avea nu corespundeau unei bătăi, ci mai degrabă unui accident rutier”, a spus Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ. Medicii au chemat Poliţia, iar oamenii legii au demarat cercetările. Poliţiştii l-au identificat şi pe cel de al doilea tânăr care era în maşină în momentul producerii accidentului. Dar, deocamdată, nu s-a aflat mare lucru. Şi asta pentru că cei doi au declaraţii contradictorii. „Vom continua cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanţele producerii acestui eveniment”, a mai spus Claudia Iuga.

Cine a condus?

După cum am precizat deja, cei doi tineri se contrazic în declaraţii. Totuşi, pe surse, am aflat că şoferul maşinii ar fi fost băiatul de 24 de ani care nu deţinea permis de conducere. În plus, era şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Dar poliţiştii vor trebui să stabilească cine a condus, cine a fost în dreapta. Iar iţele acestei întâmplări sunt foarte încâlcite. Mai ales că, din informaţiile noastre, nu a existat decât un singur martor, dar care, se pare, nu a dat încă declaraţii la Poliţie.