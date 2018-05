Primul turneu după 12 ani pentru Phil Collins

Phil Collins va fi însoţit în acest turneu, care va include 15 concerte, de chitaristul Daryl Stuermer, clăparul Brad Cole, basistul Leland Sklar, percuţionistul Luis Conte şi de fiul său în vârstă de 16 ani, Nicolas, la tobe. Anunţul despre acest turneu urmează lansării recente a autobiografiei „Not Dead Yet: The Memoir” („Încă nu am murit: Autobiografia”).

În vârstă de 67 de ani, Phil Collins, care, de-a lungul carierei sale, a vândut peste 150 de milioane de albume, a devenit celebru în anii ’70, în calitate de toboşar al formaţiei Genesis. În 1996, Phil Collins a părăsit Genesis, după 26 de ani, pentru a-şi construi o carieră solo de excepţie.

Sursa: Mediafax