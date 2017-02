Proces pentru declasificarea acordului din Perimetrul EX-6 Curtici

Cu toate că a dispărut puţin din actualitate, lupta pentru Perimetrul EX-6 Curtici continuă. Un nou proces a ajuns pe rolul Curţii de Apel Timişoara, Asociaţia „Salvăm Câmpia de Vest” chemând în judecată Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Panfora Oil & Gas, Mol Hungarian Oil şi Expert Petroleum. Ce se doreşte prin acest proces? Desecretizarea acordului prin care Panfora a primit dreptul de a explora şi exploata resursele minerale din Perimetrul EX-6 Curtici. „Am solicitat celor de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să ne arate acordul semnat pentru zona Curtici. Dar am fost refuzaţi. Asta chiar dacă alte şase acorduri au fost făcute publice. Cum nu am găsit înţelegere la cei de la ANRM, care nu au dorit să ne arate acordul, am deschis un proces şi sperăm ca instanţa să ne dea câştig de cauză şi să se desecretizeze acel acord”, ne spune Florin Bornea, avocatul asociaţiei. Scopul final este, însă, altul, şi anume anularea acelui acord. „În continuare, suntem convinşi că în Perimetrul EX-6 Curtici se caută gaze de şist. Nu vrem să se ajungă în situaţia în care explorarea să demareze, pentru că dacă vor fi găsite gaze de şist, va urma exploatarea. Şi nu ştim ce ne aşteaptă după aceea”, ne-a spus şi Andrei Moţ, membru al Asociaţiei „Salvăm Câmpia de Vest”.

Pe toate fronturile

Pentru a evita explorarea şi exploatarea gazelor de şist în zona Curticiului, asociaţia atacă pe toate fronturile. „Mai avem un proces la Cluj în care cerem desfiinţarea companiei Panfora Oil & Gas. Pentru că această companie a luat fiinţă ilegal. Ne batem pe toate fronturile, facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca zona Curticiului să nu ajungă punct de exploatare a gazelor de şist. Suntem conştienţi că avem nevoie de susţinere publică şi politică, sperăm ca şi această să vină. Până atunci, însă, încercăm să atacăm din toate direcţiile intenţia celor de la Panfora de a explora Perimetrul EX-6 Curtici”, ne-a mai spus avocatul Florin Bornea.