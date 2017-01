Procurorii DNA, descinderi la frontierele din Arad

Potrivit primelor informații, 18 angajați ai Poliției de Frontieră şi un angajat ANAF sunt suspectați de comiterea unor fapte de corupție. Anchetatorii au descins simultan la punctele de frontieră de la Nădlac, atât punctul vechi, cât și cel de pe autostradă, la punctul de la Turnu, la punctul de la Vărşand, dar şi la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Arad, situat pe strada Mărășești.

UPDATE. Se putea trafica orice prin frontierele arădene

Apar noi informaţii referitoare la descinderile DNA în frontierele arădene. Se pare că cel care a fost „capul răutăţilor” ar fi Florin Avram, şef de tură la Punctul de Trecere al Frontierei Vărşand. Acesta ar fi negociat cu anchetatori sub acoperire traficarea de ţigări, dar nu numai. Potrivit informaţiilor noastre, şeful de tură de la Vărşand i-ar fi propus investigatorului sub acoperire să demareze o acţiune amplă de trafic de ţigări de contrabandă. Totul contra unor de sume pe care frontieristul ar fi urmat să le primească. Mai mult, Avram le-ar fi spus anchetatorilor sub acoperire că este dispus să „închidă ochii” la orice va trece ilegal peste graniţă. Mai puţin la traficul de migranţi. Dar şi asta numai deocamdată. Potrivit informaţiilor noastre, şeful de tură de la Vărşand le-ar fi spus investigatorilor că subiectul migranţilor este sensibil pentru moment. Dar, după ce migranţii nu vor mai fi subiect de dezbatere, şi aceştia ar putea fi traficaţi pe la Vărşand. Practic, se pare că prin frontierele din judeţul Arad s-ar fi putut trafica absolut orice. Totul contra unor sume de bani. Şi, potrivit informaţiilor noastre, sumele nici măcar nu erau atât de mari.

Reţinuţi

Cei 19 suspecţi au fost duşi la audieri la sediul DNA Timişoara, iar de miercuri după-masa pe numele lor au început să fie emise, rând pe rând, ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Procurorii DNA vor să îi reţină pe toţi şi să îi propună judecătorilor pentru emiterea unor mandate de arestare preventivă. Aceştia sunt acuzaţi de luare de mită, iar procurorii pot proba câte 1, 2 sau chiar 3 fapte pentru fiecare dintre suspecţi.