Profita de ocazie: Canapele extensibile la pret redus, de la Alberta Casa!

Astfel, acum poti beneficia de reduceri de pana la 30-40% la canapele extensibile si alte articole, in limita stocului disponibil. Asadar, profita de ocazie si achizitioneaza-ti o canapea moderna, practica si eficienta, pe care o poti transforma cu usurinta intr-un pat matrimonial, indiferent ca vorbim de living, camera de oaspeti sau chiar dormitor.

Canapele extensibile cu 2 sau 3 locuri, in stil clasic sau minimalist, de culoare gri, bej, maro, mov sau in alte nuante, Made in Italy sau in alte tari de referinta, toate te asteapta pe site-ul oficial al magazinului, la cel mai bun raport calitate-pret! In plus, pentru a raspunde chiar si celor mai exigente nevoi, multe dintre modelele de canapele extensibile propuse de Alberta Casa dispun de spatiu suplimentar de depozitare pozitionat sub sezut – pentru pilote, perne, paturi, cearsafuri etc. Iar pentru ca suntem pasionati de design interior, am aruncat o privire pe site-ul acestui furnizor de top din Romania, in categoria de canapele extensibile la pret redus. Iata ce ne-a atras atentia:

Canapea extensibila Perla … 21% reducere

• 3 locuri

• culoarea alb

• dimensiune utila de dormit 200 x 140 cm

• cadru de rezistenta confectionat din lemn si metal

• plasa de arcuri pe intreaga suprafata a sezutului, format din saltele de tip relaxa si spuma poliuretanica de densitate medie

• curatare cu detergenti speciali pentru tapiterie, fara solventi organici

• livrare in stare neasamblata

Canapea extensibila Valencia … 33% reducere

• 3 locuri

• culori disponibile: gri petrol/gri deschis, crem/mov

• sezut matlasat

• sistem de extensie ingenios si silentios (deschidere printr-o miscare lina si cursiva, fara efort)

• dimensiune utila de dormit 190 x 142 cm

• amplasare in living sau dormitor, utilizare intensa atat pe timp de noapte, cat si pe timp de zi

• plasa de arcuri pe intreaga suprafata a sezutului, format din saltele de tip relaxa si spuma poliuretanica de densitate medie

• lada pentru depozitare, pozitionata sub sezut

• curatare cu detergenti speciali pentru tapiterie, fara solventi organici

Canapea extensibila Marbella … 34% reducere

• 3 locuri

• culoare crem/maro sau gri deschis/gri inchis

• suprafata de dormit (dimensiune extinsa) de 190 x 142 cm

• plasa de arcuri Bonell de tip relaxa pe intreaga suprafata a sezutului, format din saltele de tip relaxa si spuma poliuretanica de densitate medie

• confort maxim atat pe timp de noapte, cat si pe timp de zi

• spatiu pentru depozitarea lenjeriei de pat, sub sezut

• optional, poti comanda si fotolii in acelasi stil

• curatare cu detergenti speciali pentru tapiterie, fara solventi organici

Daca si tie ti-au facut cu ochiul descrierile de mai sus, intra pe site-ul Alberta Casa si descopera calitatea desavarsita la un pret special!