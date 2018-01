Proiectul „USR e vocea ta” continuă în Arad

Au fost distribuite ziare de prezentare a activității USR, la un an de activitate parlamentară, și totodată au fost completate chestionare prin care sunt evaluate pozițiile cetățenilor față de situația prezentă din România.

„În calitate de partid tânăr, nou apărut pe scena politică românească, USR dorește să schimbe modul clasic de a face politică al vechilor partide, prin menținerea contactului direct cu cetățenii. Dorim să fim aproape de aceștia pentru a afla care sunt nevoile lor, ce așteaptă ei de la politicieni, precum și pentru a le transmite ideea că participarea și implicarea sunt absolut necesare pentru o societate sănătoasă” susţin liderii USR Arad.

Vlad Botoș, președinte USR Arad: „Majoritatea celor din USR am decis să ne implicăm în politică cu gândul la viitor. Am realizat că putem face schimbarea pe care ne-o dorim numai din interior, participând activ la procesul electoral și la cel de luare a deciziilor. Între timp, tot mai mulți cetățeni înțeleg acest lucru și manifestă deschidere față de noi. Recent, cu sprijinul arădenilor am reușit să întoarcem decizia administrației locale de a majora cu 25% impozitele asupra locuințelor. Am atacat în instanță hotărârea prin care acestea au fost majorate la finele anului trecut, am creat presiune publică și în consecință primăria a dat înapoi. S-a dovedit astfel că un partid politic transparent și atent la nevoile cetățenilor le poate reprezenta cu succes interesele, iar proiectul „USR e vocea ta” exact asta urmărește apropierea de cetățeni și de nevoile lor”.