Puneți dietele pe pauză – a început Street Food Festival!

Început astăzi, Street Food Festival îi va încânta pe arădeni până duminică, 18 iunie. Pe lângă mâncarea delicioasă ce reprezintă diverse bucătării ale lumii, arădenilor le sunt pregătite și concerte și proiecții de film.

Primul concert va avea loc diseară, de la ora 17:30. Vor urca pe scenă Soul Serenade (România), Amalia Gaiță (România) și Naked (Serbia). Tot astăzi, în Piața Avram Iancu va fi proiectat filmul „No reservations”, de la ora 21:30. Mâine, Next Ex, byron și Robin and the Backstabbers vor electriza publicul din Arad în cadrul festivalului de artă culinară.

Sute de produse aduse la Arad de peste 30 de vendori din toată țara îi așteaptă pe arădeni în Piața Avram Iancu, unde sunt amenajate și zone de relaxare. În partea opusă teatrului este amplasată scena ce îi va găzdui pe artiștii invitați.

Încă de la ora prânzului, piața a început să se umple de viață, oamenii venind să guste din preparatele internaționale vândute în cadrul festivalului. Arădenii și arădencele de toate vârstele au uitat de dietă în momentul în care au gustat pastrama preparată de Chef Foa, ambasador al Street Food Festival.

GALERIE FOTO