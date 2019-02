„Putem termina în frunte”

Cermei. Una dintre echipele surpriză ale campionatului în seria a IV-a a ligii a III-a este Lunca Teuz Cermei. Cu câteva transferuri foarte bune făcute în vara trecută, echipa antrenată de Radu Anca a terminat turul pe un surprinzător loc 2. Președintele Petre Bulza (foto) spune că e posibil și mai mult, dar afirmă că echipa nu are obiectiv promovare. Așa stând lucrurile, LT Cermei poate termina și în primele zece, admite acesta.

Povestea promovării…

LT Cermei s-a descurcat destul de bine în meciurile de pregătire, conducerea e mulțumită de cum s-au mișcat jucătorii, dar confirmarea că s-a lucrat bine în perioada de iarnă trebuie să vină de la meciurile oficiale.

„Suntem mulțumiți de echipă, de cum s-a antrenat, de cum s-au mișcat băieții în cantonament și în meciurile de verificare. Însă, confirmarea că totul s-a desfășurat normal va veni doar în momentul în care apar și rezultatele în jocurile oficiale. Am încercat să schimbăm ceva la echipă, am adus jucători tehnici, am schimbat artileria grea, dacă pot spune așa. Vom pune accentul pe un joc cât mai elaborat, plăcut ochiului, care sper să aducă și rezultate. Ne dorim să câștigăm fiecare meci, trebuie să vedem dacă și putem. Nu avem obiectiv promovarea, dar eu cred că putem termina pe primul loc. Nu am ajuns întâmplător pe locul doi, așa că nu văd de ce nu am putea termina pe primul. E clar, putem să ne clasăm și mai jos la finele campionatului, e posibil orice la echipa noastră. Sigur, dacă vom promova, nu știm exact ce vom face, dar poate se va trezi cineva, vreun sponsor, poate găsim finanțare pe undeva, mai avem și ceva prieteni, așa că avem dreptul să ne gândim la liga a II-a. Nu de alta, dar dacă mă uit la infrastuctura de la Sportul Snagov, dar nu numai, cred că baza noastră de la Cermei le întrece” – ne-a declarat Petre Bulza, președintele LT Cermei.

Derby, la Reșița

Încă din prima etapă, sâmbătă, de la ora 15, LT Cermei are meci de mare luptă, în Valea Domanului, contra lui Școlar Reșița. „Mergem să câștigăm, cu toate că pentru ei acest joc poate însemna revenirea în lupta pentru promovare. Ce va fi, va fi” – a completat Bulza.