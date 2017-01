Răzgândeală la „Moara cu Noroc”

La scurt timp după apariţia articolului privind vânzarea Hanului „Moara cu Noroc”, am fost contactaţi de către Ovidiu Ciocan, unul dintre asociaţi şi managerul hanului. Deşi declaraţiile făcute pentru www.wall-street.ro au fost cât se poate de clare, Ovidiu Ciocan zice acum că nu a vrut să zică chiar ce a zis.

Iată precizările sale: „Într-adevăr, eu vreau să vând. Dar ceea ce am vrut să spun prin fraza «atât eu, cât și ceilalți doi asociați simțim că a fost o provocare extraordinară pentru noi toți și că acum e momentul ca fiecare dintre noi să se înhame la alte provocări mai mici sau mai mari, după forța fiecăruia» nu înseamnă că ceilalţi doi asociaţi nu o să continue mai departe. Nu înseamnă neapărat că şi ei vor să vândă. Fiecare dintre noi e liber să se înhame la orice provocare, inclusiv la provocarea de a continua mai departe. Eu sunt liber să vând, iar ei sunt liberi să rămână dacă doresc să rămână. (…) Eu am dreptul să spun că, după zece ani de zile, am obosit şi vreau altceva. Mă bucur că am reuşit să duc afacerea până la acest stadiu şi Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru asta. Simt că mi-am făcut datoria cu vârf şi îndesat, iar acum îmi doresc altceva.”

Afacere de… milioane

Deşi se vorbeşte că pachetul său de acţiuni ar valora 500.000 de euro, Ovidiu Ciocan nu a dorit să precizeze suma exactă, dar a subliniat că întrega afacere valorează între 1 şi 3 milioane de euro.

Managerul „Morii cu Noroc” a mai spus că „dacă cineva vrea să cumpere nu doar 20%, ci tot hanul, eu cred că şi ceilalţi doi acţionari sunt dispuşi să se aşeze la aceeaşi masă, măcar să discutăm, să vedem dacă ajungem la o soluţie de vânzare sau nu. Dar dorinţa lor nu e de vânzare. E doar dorinţa mea.” Întrebat dacă dorinţa celorlalţi doi acţionari nu e, cumva, aceea de a cumpăra pachetul său de acţiuni, Ovidiu Ciocan nu a oferit un răspuns ferm, dar a admis că va discuta zilele următoare despre aceasta. „Au apărut mai multe variante, inclusiv varianta ca eu să mai rămân dacă ne reglăm anumite lucruri între noi. E şi varianta în care ei sau un prieten de-al lor să îmi cumpere acţiunile, e şi varianta în care, într-adevăr, pot să vândă și ei…” – a încheiat Ovidiu Ciocan.