Reacția prefectului la acuzele lui Falcă

ARAD. Prefectul Aradului, Florentina Horgea a reacționat la acuzele aduse la fost primar Gheorghe Falcă. „Rezultatul recentei moțiuni de cenzură a avut și consecința dezvăluirii (o dată în plus) a caracterului îndoielnic al fostului primar al municipiului Arad, Gheorghe Falcă, parcă pentru a afla și cei care n-au fost suficient de siguri, despre dimensiunea josnică a însușirilor morale cvasi-inexistente ale edilului strămutat la Bruxelles. Sunt stupefiată de lipsa totală de documentare a fostului primar, o dovadă certă că, pentru acesta, situația oamenilor care au lucrat sau lucrează în Primăria municipiului Arad s-a aflat și se află printre ultimele sale preocupări. Mă uimește și nu prea grava eroare în care se află Gheorghe Falcă. După atâția ani pe scaunul de primar, ar fi trebuit să știe cum sunt structurate funcțiile publice și că, deși și-ar dori, pesemne, ca în urma ocupării funcției de Prefect al Județului Arad să ocup «cel mai mic grad de jurist din Primăria Arad», legea, respectiv avansările în grade profesionale, adeseori împiedicate cu fervoare de fostul edil, îmi vor permite oricând să ocup nu cel mai mic, ci chiar cel mai mare grad profesional, denumit chiar de Statutul funcționarilor publici ca atare: «superior, ca nivel maxim». Prin urmare, în pofida dorințelor lui Gheorghe Falcă de a minimaliza și reduce la zero absolut orice, de la un oraș întreg, la chiar oamenii care-l locuiesc, în ce mă privește, dorința nu-i poate fi îndeplinită. Și aceasta doar pentru că întreaga mea carieră anterioară ocupării funcției de Prefect al Județului Arad a fost una susținută, în care am evoluat constant în grad profesional, în pofida piedicilor puse de Gheorghe Falcă, nedemne de cineva aflat în poziția sa. Există chiar și o decizie judecătorească, definitivă și irevocabilă, care îl obliga pe domnul primar Falcă, în 2009, să mă încadreze pe gradul profesional superior cu plata salariului din urmă, de când trebuia să promovez și domnia sa nu a vrut să îmi acorde un drept conferit de lege, cu dobânzi și actualizat cu indicele de inflație,” a declarat Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea.