Remiză albă în Szeged – UTA

GYULA. UTA a evoluat, azi, în al doilea joc de verificare al acestei ierni, fără antrenorul Ionuț Popa, care este bolnav și nu a făcut deplasarea la Gyula, la partida cu Szeged. A fost, însă, un bun prilej pentru a-i vedea la lucru pe noii sosiți, Ivan, Alfaiate, Vera sau Keita.

Din capul locului trebuie spus că tânărul Ivan a confirmat încă din start și pare fundașul dreapta de care avea nevoie echipa arădeană. Deși crud, el a arătat o maturitate mult peste cei 19 ani, fiind un jucător extrem de bătăios, gata să pună osul la minge în orice moment. Alfaiate a început greu meciul, a dat o pasă care i-a lăsat pe unguri doar cu Orlic în față, noroc cu portarul austriac, el fiind un adevărat erou al primei reprize, când a parat trei goluri gata făcute.

UTA a replicat prin Kanda, dar acesta a șutat slab din lovitură liberă, însă cea mai mare ocazie i-a aparținut lui Stahl, care a scăpat singur cu portarul advers, dar acesta a parat miraculos, la rădăcina barei.

Partea secundă a fost mai încâlcită, ambele echipe trimițând pe teren jucătorii de rezervă, iar Cristi Păcurar i-a aruncat în luptă și pe ceilalți nou-sosiți. Vera nu a arătat, încă, de ce a costat 2.8 milioane de euro acum trei ani, iar Keita a părut destul de dezordonat. Pe acest fond, tot maghiarii au ratat primii, Bodea fiind la post în două rânduri. Apoi, după o ocazie a lui Vera, Isac a ratat incredibil, singur cu portarul, acesta respingând cu piciorul.

Așa s-a terminat un meci despre care antrenorul secund al UTA-ei, Cristi Păcurar a declarat: „A fost un joc bun, contra unei echipe mai bine pregătite decât noi, deoarece a început mai repede pregătirile. Un antrenament excelent, pentru ambele echipe. Am folosit un modul nou de joc, vom trage concluziile dacă el este nimerit pentru echipa noastră. Am folosit mulți jucători noi, e mai greu de găsit, deocamdată, traseele dorite. Ne-am făcut bine treaba în apărare, au fost și momente în care am atacat, dar au lipsit golurile”.

Ei au jucat la UTA

UTA a început cu Orlic – Ivan, El Hasni, Iuga, Copaci – Alfaiate – Stahl, Miculescu, Matei, Kanda – C. Rus. Au mai jucat: Bodea – Suslak, Costin, D. Popa, Vera, Keita, Hrezdac și Isac.