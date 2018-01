Reşedinţa ambasadorului Pakistanului şi casa lui Gheorghe Hagi, sparte de hoţi

Conform sursei citate, atât reşedinţa ambasadorului, cât şi cea a lui Gheorghe Hagi, se află în apropiere una faţa de cealaltă, fiind amplasate în zona Pipera-Voluntari.

„În ambele cazuri, jafurile au fost anunţate cu mult după ce au avut loc, de către nişte angajaţi”, precizează oficialii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

Nici ambasadorul şi nici Gheorghe Hagi nu se aflau acasă în momentul în care a avut loc spargerea, iar până în acest moment, nu s-a putut stabili prejudiciul.

În cazul oficialului din Pakistan, furtul a fost descoperit de secretara sa, care a găsit casa în dezordine.

„S-a constituit un dosar penal pentru furt calificat. Poliţia are un cerc de suspecţi”, menţionează sursa precizată.

Referitor la incidentul din casa ambasadorului, Jandarmeria Capitalei precizează că, în baza protocoalelor încheiate, se asigură paza obiectivului cu un post permanent, asigurat cu un jandarm.

„Obiectivul este situat într-un complex de vile şi se învecinează cu proprietăţi private , vile cu 1,2 etaje. Jandarmul nu are vizibilitate şi nu poate interveni decât la intrarea principală în obiectiv, iar reşedinţa nu are camere de supraveghere conectate la cabina jandarmului sau alt sistem de alarmă care să atragă atenţia asupra faptului că se întâmplă ceva in interior”, arată sursa menţionată.

De asemenea, Jandarmeria susţine că pătrunderea în interiorul reşedinţei ambasadorului nu s-a făcut prin zona supravegheată de angajatul structurii.

