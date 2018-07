„Restituiri Literare” la Consiliul Județean

Joi, 12 iulie, de la ora 12, Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad va găzdui lansarea cărții „Restituiri Literare”, a prof. univ. dr. Anton Ilica. Volumul cuprintre recenzii, prefețe, eseuri, omagii etc. cu conținut literar, scrise și publicate în presă din 1980 până astăzi. În cepe aproape 500 de pagini, autorul are în vedere cărți ale unor scriitori arădeni (Gh. Schwartz, V. Dan, L. Mihuț, St. A. Doinaș, M. Micu, I. Petrian, L. Alb etc.), ale unor membri ai Ligii Scriitorilor (L. Bibarț, F. Cândea, Gh. Hodrea, L. Magu, N. Micalona, V. Bradin, E. Pete-Ponta, M. Odagiu, M. Tomuș etc), ale unor arădeni dedați cu ale scrisului (D. Micurescu, S. Marga, S. Sifora, M. Blaga, S. Burnaz, A. Drăucean, P. Krizner, M. Mada, M. Pavel, M. Șimăndan, P. Ionescu, A. E. Popa), precum și medalioane ale unor artiști plastici, profesori (E. Boțan, L. Cociuba, O. Colta, C. Sida, M. Takacs, L. Betea, E. Șimandan, H. Truță, L. Dragomir, M. Nan – Pavel, L. Orban, M. A. Taha) etc. În total, peste 50 de personalități ale Aradului ultimilor ani.