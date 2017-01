Revelionul sârbesc, petrecut la Arad

A fost petrecere mare, azi noapte, la Salonul Helen din Arad, pentru cei care au sărbătorit revelionul pe stil vechi. Evenimentul a fost organizat de comunitatea sârbească din Arad, dar la petrecere au participat și slovaci, români, unguri sau ruși. Cu toții au dansat până în zori, după ce la miezul nopții au spart pahare, pentru a alunga ghinionul și pentru a avea noroc tot anul.

Muzică, dans și pahare

„Noi suntem aici niște intruși, între sârbi, dar ne-au primit bine, ce sa zic, le urăm la mulți ani… hai, jiveli! La mulți ani!” – a urat unul dintre petrecăreți. Printre aceștia s-a remarcat și fostul iubit al Mihaelei Borcea, Marian Toader. Primarul din Zăbrani a venit însoțit de noua lui cucerire, Ionela – o învățătoare de loc din Lipova. „Nu sunt sârb, dar locuiesc lângă biserica sârbească!” – a glumit Marian Toader. Primarul a explicat și ce înseamnă când se sparge paharul: „Este o tradiție prin care ne dorim cu toții un an nou bun, cu sănătate și să dea Dumnezeu ca tradiția să meargă mai departe…”

Marian Toader și iubita sa au dansat pe melodiile sârbești interpretate de o formație de lângă Belgrad, în horă.

Tradiții respectate

Cei mai activi petrecăreți au fost tinerii, care au învățat de la bunici că tradițiile de anul nou trebuie respectate.

„La noi, la sârbi, există un proverb: paharul gol aduce ghinion și noul an nu trebuie să înceapă cu ghinion. Revelionul sârbesc este un prilej de a ne aduna, comunitatea sârbă, și a sărbători împreună. An nou fericit!” – a urat Miodrag Stoianov, reprezentant al comunității sârbe din Arad. „Spartul paharelor înseamnă belșug, bucurie, sănătate și prosperitate! Un an nou fericit!” – a încheiat reprezentantul Salonului Helen.

Petrecerea sârbilor din Arad a ținut până în zori. În vestul țării trăiesc circa 20.000 de etnici sârbi.