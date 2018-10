Revenire de poveste a sebişenilor

Naţional Sebiş a avut această revenire de poveste în deplasarea de la Hunedoara, iar antrenorul Călin Cojocaru s-a declarat extrem de mulţumit: „Am primit două goluri contrar cursului jocului şi a trebuit să fac două schimbări. După pauză a existat o singură echipă pe teren, jucătorii de pe bancă au intrat foarte bine în meci. Am început campionatul mai rău, deoarece am schimbat foarte mult la nivel de lot, am avut şase oameni noi în primul 11. În plus, am schimbat şi sistemul în 3-5-2. Încet, dar sigur, vom arăta aşa cum îmi doresc”.

A fost CS Hunedoara – Naţional Sebiş 2-5 (2-0), goluri semnate de: Tecsi min. 19 şi Bloj min. 27, respectiv, Enciu min. 52 şi min. 83, Petculescu min. 56 şi min. 58, Amkomah min. 79.

Pentru „bancarii” sebişeni au evoluat: Gakos – Goșa, Pîslaru (min. 80, Onţel), Dumitrache, Stepancev (min. 35, Susan), Pintea, Ruță (min. 46, Petculescu), Bi Nene (min. 35, Szekely), Ankomah, Cl. Vereș, Enciu.